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中央社

南非恐怖情人殺害女友 臉書洩密被捕

中央社2018/06/19 21:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡19日專電）南非德班一名大學生，疑不滿女友要求分手而行兇，事後還在臉書貼文暗示槍殺女友，臉友舉報後已被警方逮捕。

警方在5月2日清晨接獲報案，趕往命案地點孟谷蘇圖技術大學（Mangosuthu University of Technology）宿舍外，一名女性已身中數槍倒臥血泊，死者是21歲的學生卡馬洛（Zolile Khumalo）。

案發不久，23歲的姆佐洛（Thabani Mzolo）在臉書發文，「這是痴心妄想，如果我有魔力，會把她帶回人間，這樣就可以用對話來改變錯誤。但那已不可能，我還來不及告訴她我原諒了她，她就離開了我。」

臉友發問發生什麼事，姆佐洛回覆「朋友，我殺了我的寶貝。」

臉友向警方報案後，姆佐洛被逮捕，被控謀殺與無照持有槍枝及彈藥等罪名。

姆佐洛5月3日第一次出庭時面帶微笑，引起庭外卡馬洛數百名同學的憤怒。他表示，不後悔自己的行為。不過姆佐洛日前再度出庭時說，願意放棄申請保釋。

南非網站「新聞24」（News24）今天引述卡馬洛的父親孔福特（Comfort Khumalo）表示，每次出庭看到兇嫌姆佐洛都心如刀割。

他說：「這種痛是因為每次見到他就提醒自己，他是奪走女兒性命的人。」法庭已將案件延至8月29日再開庭。（編輯：廖漢原）1070619

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