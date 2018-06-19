世足／大迫勇也關鍵頭槌　日本爆冷2:1擊敗哥倫比亞

俄羅斯世足賽今（19）日上演精彩好戲，日本隊首戰哥倫比亞，日本隊在上半場一開賽6分鐘就靠著香川真司12碼罰球進球，以1:0領先，雖然哥國在上半場終了前追平，但下半場28分鐘，大迫勇也頭鎚入網，幫助日本隊再度超前，終場日本就以2:1爆冷贏球，在世界盃旗開得勝。

這場比賽日本陣容4-2-3-1打的強勢，日本隊在一開賽3分鐘，就有1對1的狀況，大迫勇也跟Carlos Sánchez放對，但Carlos Sánchez用手球阻擋被紅牌退場，日本隊形成11打10的好機會。

結果香川真司12碼罰進，全場日本球迷瘋狂，也為大阪地震的災民而踢，他也是出身兵庫縣的居民。

不過，哥倫比亞在上半場39分鐘左右，利用Juan Fernando QUINTERO在左側的自由球踢進追平分，目前兩隊追平為1:1結束上半場。



▲香川真司進球。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞主力前鋒JAMES Rodríguez因為傷勢無法先發出賽，但他在下半場14分鐘接替進場，日本隊也換上本田圭佑。

下半場28分，酒井宏樹帶球在右側頭鎚，但是未能進球，他右腳再踢，結果變成角球，本田圭佑順利開球，大迫勇也頭鎚入網，日本隊也拿到最關鍵的一球。

哥國反攻無力，最終以1球之差落敗，也讓不少球迷看到爆冷之役。