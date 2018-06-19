NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈硫磺味蓋屍臭　凶嫌飆50公里棄屍大奶網紅爆黃立成偷吃　見面親額頭凱擘大寬頻500M只要$799
運動

世足／大迫勇也關鍵頭槌　日本爆冷2:1擊敗哥倫比亞

記者吳政紘／綜合報導2018/06/19 21:53
▲大迫勇也頭鎚入網。（圖／美聯社／達志影像）
▲大迫勇也頭鎚入網。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯世足賽今（19）日上演精彩好戲，日本隊首戰哥倫比亞，日本隊在上半場一開賽6分鐘就靠著香川真司12碼罰球進球，以1:0領先，雖然哥國在上半場終了前追平，但下半場28分鐘，大迫勇也頭鎚入網，幫助日本隊再度超前，終場日本就以2:1爆冷贏球，在世界盃旗開得勝。


▲香川真司進球。（圖／美聯社／達志影像）

這場比賽日本陣容4-2-3-1打的強勢，日本隊在一開賽3分鐘，就有1對1的狀況，大迫勇也跟Carlos Sánchez放對，但Carlos Sánchez用手球阻擋被紅牌退場，日本隊形成11打10的好機會。

結果香川真司12碼罰進，全場日本球迷瘋狂，也為大阪地震的災民而踢，他也是出身兵庫縣的居民。

不過，哥倫比亞在上半場39分鐘左右，利用Juan Fernando QUINTERO在左側的自由球踢進追平分，目前兩隊追平為1:1結束上半場。


▲香川真司進球。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞主力前鋒JAMES Rodríguez因為傷勢無法先發出賽，但他在下半場14分鐘接替進場，日本隊也換上本田圭佑。

下半場28分，酒井宏樹帶球在右側頭鎚，但是未能進球，他右腳再踢，結果變成角球，本田圭佑順利開球，大迫勇也頭鎚入網，日本隊也拿到最關鍵的一球。

哥國反攻無力，最終以1球之差落敗，也讓不少球迷看到爆冷之役。

關鍵字大迫勇也2018 世界盃足球賽哥倫比亞日本日本香川真司
郭嚴文、大王都開轟　桃猿領先兄弟日本睽違8年奇蹟贏球　他賽後爆哭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan