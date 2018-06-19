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中央社

日本2比1勝哥倫比亞 大迫勇也當英雄

中央社2018/06/19 22:10
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北19日電）等了4年，「藍武士」日本盼到了一雪前恥的機會，靠著11人打10人的優勢，加上大迫勇也在第73分鐘門前頭槌破網，成功突破平手僵局，助日本隊以2比1擊敗哥倫比亞。

4年前巴西世界盃小組賽最後一戰，保有晉級機會的日本最後以1比4慘敗哥倫比亞，不僅被拒於16強門外，也寫下連3場對戰不勝（2敗1和）。今天擊敗哥倫比亞，也是日本隊史上首度擊敗南美球隊。

今年世界盃日本與哥倫比亞、波蘭、塞內加爾並列H組，日、哥兩隊又再聚在一起，但這一次結局完全不同，這同時也是日本相隔8年後，再次於世界盃拿下勝利。

「藍武士」日本開局把握機會，連續兩波強攻逼得哥倫比亞的中場桑切斯（Carlos Sanchez）用手擋球，開賽僅短短176秒，他就領到本屆世界盃第一張紅牌退場，隨後日本的香川真司操刀12碼罰球穩穩命中，開賽才6分鐘就取得1比0領先。

桑切斯領牌退場，哥倫比亞陷入10人打11人的絕對劣勢，沒想到在第39分鐘，哥國取得自由球機會，主罰的昆特羅（Juan Quintero）竟出人意表，採低空射門突襲，日本隊的人牆起跳阻擋，反清空了射門路線。

日本門將川島永嗣雖擋下了這記突如其來的射門，不過他接下球時，球已越過了球門線，依照規則這球算進，比賽重新回到原點。

好在日本在下半場第73分鐘，替補上場的本田圭佑，角球吊中開得幾近完美，人群中的大迫勇也起跳後一頂，球閃過了對方守門員，撞上門柱後反彈入網，重新幫助日本要回領先並奠定勝基。（編輯：張芷瑄）1070619

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