日本2比1勝哥倫比亞 大迫勇也當英雄

（中央社記者龍柏安台北19日電）等了4年，「藍武士」日本盼到了一雪前恥的機會，靠著11人打10人的優勢，加上大迫勇也在第73分鐘門前頭槌破網，成功突破平手僵局，助日本隊以2比1擊敗哥倫比亞。

4年前巴西世界盃小組賽最後一戰，保有晉級機會的日本最後以1比4慘敗哥倫比亞，不僅被拒於16強門外，也寫下連3場對戰不勝（2敗1和）。今天擊敗哥倫比亞，也是日本隊史上首度擊敗南美球隊。

今年世界盃日本與哥倫比亞、波蘭、塞內加爾並列H組，日、哥兩隊又再聚在一起，但這一次結局完全不同，這同時也是日本相隔8年後，再次於世界盃拿下勝利。