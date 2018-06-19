文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事

（中央社記者王鴻國新北19日電）文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今晚表示，他一路走來問心無愧，以前從警時面對生死都不害怕了，選戰只是過程，會好好打贏；這輩子不會、也不需要拜託別人去做違法的事情。

侯友宜晚間出席新莊市政說明會，媒體詢及文大宿舍爭議，外界質疑新北市副秘書長邱敬斌涉到台北市關說，他表示，自己這輩子不會、也不需要拜託別人去做違法的事情。

他也對又昱公司與其他3家企業都登記在同一個地址問題表示，一個地點登記多家公司，在民間企業是非常正常的現象，「只要依法繳稅、依法設定，都沒有問題」。