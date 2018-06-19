金正恩再向習近平請益 料談川金會後下一步

（中央社北京19日綜合外電報導）北韓領導人金正恩上週與美國總統川普舉行歷史性高峰會後，今天來到北京進行2天訪問，專家分析，他是要與中國國家主席習近平商討川金會後的下一步。

金正恩此次訪問北京，外界並不意外，但在美國企圖讓北韓放棄核計畫的努力中，這讓中國得以強調自身扮演的重要角色。美國向來希望中國能運用對北韓的影響力，讓平壤上談判桌，但此時美中關係因重大貿易爭端而備受考驗。

美聯社報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，習近平「在幕後施加很多影響力」，可想而知習近平希望金正恩能向他直接簡報川金會內容。