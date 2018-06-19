羅力好投悍將勝獅 高國麟策略性攻擊奏效

（中央社記者謝靜雯新北19日電）富邦悍將隊本季最後一場主場賽事，先發投手羅力好投，高國麟對戰有策略，本季第4轟出爐，終場以10比3擊敗統一獅隊、拿下近期2連勝；羅力前陣子狀況不理想，修正後找回好感覺。

悍將隊先發投手羅力今天首局被吳桀睿敲出陽春砲，但馬上回穩，總計投6局被敲3支安打，飆出8次三振，失掉1分責失分，球隊拿下勝利，羅力收下個人本季第5勝，中止近期先發出賽4連敗。

悍將隊總教練葉君璋表示，羅力上一場出賽時，內容就已經投得不錯，先前出賽吞下4連敗，也不斷做修正，今天看起來有收到一些成效，「他的好表現對團隊來說有一定的幫助」。