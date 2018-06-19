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中央社

滅火跑錯地點 花蓮消防局：報案民眾緊張說錯

中央社2018/06/19 22:34
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮縣瑞穗鄉「吉祥庭園溫泉」今天傍晚火警，消防員跑錯地方，花蓮消防局表示，確認正確地點時，因通報民眾過於緊張，說錯了正確地點。

花蓮縣消防局下午5時23分接獲民眾報案，指出「吉祥庭園溫泉」失火。消防員原先以為是位於玉里鎮安通溫泉的「吉祥溫泉民宿」，調派玉里等地消防隊前往滅火後，才發現失火地點是位於「同名不同處」的瑞穗「吉祥庭園溫泉」，再趕緊改派光復等地消防灌水車前往馳援。

花蓮消防局晚間發布新聞稿說明，下午5時許接獲民眾來電指「吉祥溫泉火警請拜託拜託」，消防局119派遣台立即進入派遣系統輸入『吉祥』，派遣電腦顯示有兩家吉祥溫泉，第一家是吉祥溫泉（玉里鎮樂合里溫泉35-6號），第二家是吉祥溫泉休憩中心（瑞穗鄉溫泉路三段35-10號）。

派遣員發現有2家吉祥溫泉，立即同步詢問報案者火警地點是溫泉35-6號嗎，報案者回答「是」。派遣員立即派車前往玉里鎮樂合里溫泉35-6號救災，之後發現報案地點有誤，才緊急改派至正確地點。

花蓮消防局表示，這起事件是因為民眾報案過於緊張，造成派遣地點誤報，消防局日後會檢討，要求派遣台同仁做再次確認查證動作，避免類似事件再次發生。（編輯：吳協昌）1070619

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