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中央社

蝦皮母公司Sea募資5.75億美元 加強在台投資

中央社2018/06/19 22:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北19日電）蝦皮母公司Sea集團今天宣布完成可轉債募資，發行規模從最初的4億美元（約新台幣121億元）增加到5.75億美元，並宣示在台灣加大投資力道，提升電商和電競國際競爭力。

Sea集團台灣區負責人黃大維表示，Sea集團2010年就在台灣開展創業，在這8年的穩健成長下，旗下電商品牌蝦皮購物以及遊戲品牌Garena在台灣已經成為近千人員工的大家庭。

黃大維形容，台灣是Sea集團的「起家厝」，Sea集團會繼續秉持給予使用者最卓越體驗和促進產業升級的理念，不斷投入資源輔導在地中小型商家、培育優秀的電競選手，並且積極配合政府新南向計畫，協助台灣品牌前進東南亞。

黃大維說，Sea集團未來將在台灣建置完善的物流倉儲系統，創造更多就業機會，並持續創新蝦皮購物產品介面，讓台灣的買家和賣家享受優質的電子商務體驗，同時提升台灣電商及電競產業鏈的國際競爭力。

來自新加坡的網路公司Sea集團日前公布2018年第1季財報，旗下子公司蝦皮購物在台灣及東南亞6國成交金額（GMV）達19億美元，季增23%，年增199.5%，持續強勁成長。

為積極搶占市場，今年第1季蝦皮購物整體行銷費用達1.272億美元，年增177.1%；今年第1季行銷費用占成交金額比例為6.6%，低於2017年第4季8.5%、去年同期7.1%。（編輯：林興盟）1070619

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