蝦皮母公司Sea募資5.75億美元 加強在台投資

（中央社記者吳家豪台北19日電）蝦皮母公司Sea集團今天宣布完成可轉債募資，發行規模從最初的4億美元（約新台幣121億元）增加到5.75億美元，並宣示在台灣加大投資力道，提升電商和電競國際競爭力。

Sea集團台灣區負責人黃大維表示，Sea集團2010年就在台灣開展創業，在這8年的穩健成長下，旗下電商品牌蝦皮購物以及遊戲品牌Garena在台灣已經成為近千人員工的大家庭。

黃大維形容，台灣是Sea集團的「起家厝」，Sea集團會繼續秉持給予使用者最卓越體驗和促進產業升級的理念，不斷投入資源輔導在地中小型商家、培育優秀的電競選手，並且積極配合政府新南向計畫，協助台灣品牌前進東南亞。