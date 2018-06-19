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中央社

習金三會 金正恩：半島非核化打開新局面

中央社2018/06/19 22:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）北韓國務委員長金正恩今天下午在北京與中國國家主席習近平舉行第三次高峰會，習近平表示支持北韓的立場，金正恩表示若能落實川金會共識，朝鮮半島非核化將打開新局面。

南韓聯合新聞通訊社報導，習近平表示，中國共產黨和政府高度重視中國北韓友好合作關係。無論國際和地區形勢如何變化，黨和政府致力於鞏固發展中國北韓關係的堅定立場不會變。中國人民對北韓人民的友好情誼不會變，中國對社會主義北韓的支援不會變。

報導說，習近平表示，希望北韓美國雙方落實12日新加坡川金會成果，有關各方同心協力，共同推進朝鮮半島和平進程。中國將一如既往發揮建設性作用。

金正恩表示，如果北韓美國雙方能一步步紮實落實新加坡川金會共識，朝鮮半島非核化將打開新的重大局面。他感謝並高度評價中國在推動非核化、維護半島和平與穩定方面發揮的重要作用。

美國總統川普12日在新加坡與金正恩舉行高峰會，會後發表聯合聲明，有四點內容，包括北韓遵守2018年4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化，以及美國與北韓將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權。

報導說，中國中央電視台今天報導習近平在北京人民大會堂與金正恩會晤的消息，按北韓和中國外交慣例，中方在北韓領袖回國前發布訪問中國的消息，相當罕見。

報導說，習近平和夫人彭麗媛今天在人民大會堂笑迎金正恩和夫人李雪主。中方在人民大會堂舉行歡迎儀式，金正恩在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍三軍儀仗隊。

陪同習近平出席會談的中方人士有中共中央政治局常委王滬寧、中央辦公廳主任丁薛祥、中央政治局委員楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

北韓方面陪同金正恩出席會談的有朝鮮勞動黨中央委員會副委員長崔龍海、內閣總理朴鳳柱、勞動黨副委員長金英哲、勞動黨中央委員會副委員長兼國際部長李洙墉、外相李容浩、人民武力相努光鐵。（編輯：郭中翰）1070619

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