美國防授權法支持台灣 中駐美公使警告不良後果

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）中國駐美公使李克新今天表示，台灣旅行法的通過是錯誤的，美國國防授權法加強對台支持亦然。對中國而言台灣不是外交議題，是主權議題。他警告，誤判可能帶來錯誤結果。

李克新今天在華府中國智庫「美中研究中心」舉辦的演討會上，談及美中貿易，也談到美中台關係。

談及台灣議題時，曾經放話美國軍艦抵達台灣一日，就是中國武統台灣之時的李克新再度重話表示，台灣旅行法的通過與生效是錯誤的，美國國會通過的國防授權法（NDAA）草案對台部分亦然。

他警告，任何誤判會導致錯誤結果。中美在氣候變遷、國際公衛議題等共同努力，中美也是國際前兩大經濟體，更需要一起合作。