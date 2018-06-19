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中央社

美國防授權法支持台灣 中駐美公使警告不良後果

中央社2018/06/19 23:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）中國駐美公使李克新今天表示，台灣旅行法的通過是錯誤的，美國國防授權法加強對台支持亦然。對中國而言台灣不是外交議題，是主權議題。他警告，誤判可能帶來錯誤結果。

李克新今天在華府中國智庫「美中研究中心」舉辦的演討會上，談及美中貿易，也談到美中台關係。

談及台灣議題時，曾經放話美國軍艦抵達台灣一日，就是中國武統台灣之時的李克新再度重話表示，台灣旅行法的通過與生效是錯誤的，美國國會通過的國防授權法（NDAA）草案對台部分亦然。

他警告，任何誤判會導致錯誤結果。中美在氣候變遷、國際公衛議題等共同努力，中美也是國際前兩大經濟體，更需要一起合作。

李克新指出，若是依循美中三公報與一中政策，中國對美台貿易與民間往來是開綠燈，不會反對。事實上，在前總統馬英九時代，兩岸往來順暢，台灣參與世界衛生大會（WHA）也沒有問題，即使部分國家想與中國建交，中方也會推遲。

但他指出，總統蔡英文上任後，不願承認九二共識與一中政策。儘管美方認為是在一中政策下與台灣往來，但中方並不這麼認為。

他也警告，若是美台往來遵循一中政策，中方不會有意見，但現在有人想要打破框架，違反一中，不符合美方利益，也可能使得未來情況變得非常困難，讓可能變成不可能。

在被問及中國要求外國航空公司變更網頁，將台灣置於中國項下時，李克新表示，企業經營必須遵守當地法規，若是不依循將遭受懲罰，正確的做法是依循中國規則行事，他也鼓勵其他美國航空公司跟進。

談及美中貿易戰升溫，李克新表示，美中貿易利益共享，中方願意與美國合作，但遺憾的是不少美方人士將中國視為競爭對手，甚至將中國留學生當「龐德」（James Bond，意指間諜）。中國不會向壓力屈服，但願意與美方就貿易議題協商。

李克新指出，中美貿易對話已經展開，也有進展，但要求立竿見影並不可能，協商需要時間。美國總統川普與中國國家主席習近平總強調兩人有良好情誼，在這樣的基礎下，他對貿易發展樂觀以待，也相信各方終會重回談判桌。（編輯：廖漢原）1070619

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