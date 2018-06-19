馬其頓改國名 國會展開批准歷史性協議程序

（中央社史高比耶19日綜合外電報導）馬其頓政府17日與希臘簽署歷史性協議，同意更改國名為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia），國會今天展開批准協議程序，朝化解兩國間長達27年紛爭邁進一步。
法新社稍早報導，馬其頓國會共有120席，有69位議員支持批准這項協議，但稍後又更正說，尚須經第2次表決才真正批准協議，為往後舉行公民投票鋪路。
政府發言人告訴法新社，國會歐洲事務委員會進行辯論後，將於今晚或明天表決決定是否批准這項協議。他深信表決將會「確認」初次表決的結果。
如果民眾支持更改國名，馬其頓政府將必須修改憲法，這是希臘要求的主要條件。然後協議也需經希臘國會批准。
兩國外長17日在希臘北部邊界普瑞斯帕湖（PrespaLake）畔漁村，簽署這項變更國名的協議。
馬其頓當局期望，6月下旬歐洲聯盟（EU）峰會能確定加入歐盟談判的展開日期，並於7月中旬獲邀加入北大西洋公約組織（NATO）。
但希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）上週末警告，馬其頓必須修改憲法，否則加入歐盟和北約的計畫將受阻。修憲需要國會2/3多數同意。
希臘從1991年以來一直反對鄰國取名為馬其頓，因為這與希臘北部省份同名。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070619