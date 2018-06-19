馬其頓改國名 國會展開批准歷史性協議程序

（中央社史高比耶19日綜合外電報導）馬其頓政府17日與希臘簽署歷史性協議，同意更改國名為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia），國會今天展開批准協議程序，朝化解兩國間長達27年紛爭邁進一步。

法新社稍早報導，馬其頓國會共有120席，有69位議員支持批准這項協議，但稍後又更正說，尚須經第2次表決才真正批准協議，為往後舉行公民投票鋪路。

政府發言人告訴法新社，國會歐洲事務委員會進行辯論後，將於今晚或明天表決決定是否批准這項協議。他深信表決將會「確認」初次表決的結果。