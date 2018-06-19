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中央社

富上加富 全球首富貝佐斯身家創新高

中央社2018/06/19 23:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社紐約18日綜合外電報導）全球首富、亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯的財富創新高。富比世雜誌（Forbes）世界富豪排行榜顯示，貝佐斯的身價淨值自6月1日以來增加逾50億美元，總額達1419億美元。

貝佐斯（Jeff Bezos）目前的財富淨值，較富豪榜第2名的微軟公司（Microsoft Corp）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）高出約490億美元，和第3名巴菲特（Warren Buffett）的差距則約600億美元。

美國財經媒體CNBC報導，刷新個人財富紀錄只是貝佐斯今年眾多風光表現的其中一項。

亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今年以增加服務和會員福利為由，調高串流影音服務Prime的訂費，用戶依然忠誠不渝。亞馬遜的股價節節高漲，連素有「股神」之稱的巴菲特也後悔，當初沒有把握機會投資這家全美線上零售龍頭。

貝佐斯在今年初正式登上世界首富寶座，並幫助亞馬遜成為全球市值次高的企業，僅次於蘋果公司（Apple Inc.）。

貝佐斯30歲時的一場賭注，可說是他今日功成名就的源頭。1990年代，他在避險基金德劭公司（D. E.Shaw & Co）擔任副總裁時，興起透過網際網路賣書的構想，不過這麼做意味須承擔重大風險，或許還得犧牲現有的穩定工作。

貝佐斯2010年在母校普林斯頓大學（PrincetonUniversity）發表演說時提到萌生創立網路書店念頭的過程。他說：「我偶然間得知，網路使用量以每年2300%的速率成長。我從未看過或聽過任何東西如此快速成長，創辦線上書店銷售數百萬種書籍的念頭，令我非常興奮。這樣的書店在實體世界根本無法存在。」

他在2017年的另一場演說中回憶說，當時他向上司提到網路書店的構想時，上司對他說：「我認為這是個好點子，但我想這更適合並未擁有好工作的人。」

貝佐斯表示，當時他想到，自己若未把握這個機會，到80歲時會有何感想。

他說：「大部分個案的結果顯示，我們最大的遺憾往往是未採取行動。我知道，當自己80歲時，決不會後悔嘗試去做自己感到超級興奮的事卻失敗。即使失敗，也沒關係。我80歲時會非常自豪自己勇於嘗試。我也知道，若不去試，它會一直縈繞在我心頭。」

經過「深思熟慮」，貝佐斯於1994年辭去德劭公司的工作，創辦他夢寐以求的公司，結果這個決定非常成功：亞馬遜成立僅3年就公開上市。

亞馬遜在2002年首度闖入財星雜誌500大企業（Fortune 500）排行榜，名列第492；當時亞瑪遜的最大競爭對手沃爾瑪雄踞冠軍。此後亞瑪遜的名次一路竄升，幾乎快追上沃爾瑪。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070619

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