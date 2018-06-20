十年有你／學者看兩岸：應把大陸人民和政府分開看待

張五岳教授表示，兩岸從 1987 年開放探親以來，台海關係一直起起伏伏。91 年兩岸兩會談判，93 年在新加坡舉行辜汪會談，但到 95 年台海危機，兩岸協商被迫中斷。雙方恢復關係後，99 年又再次中斷，一直拖到 2008 年才恢復協商。

回顧兩岸十年關係起伏，蔡英文政府上台後，北京把台灣人民與民進黨政府分開對待，對民進黨政府「硬」，對台灣人民「軟」，兩岸學者張五岳接受《NOWnews 今日新聞》專訪時表示，兩岸應避免在欠缺政治互信下出現結構性變化，但大陸懂得把台灣政府和人民分開對待，台灣也應把大陸人民與大陸政府分開處理。

2008 到 2016 年，兩岸情勢相對緩和。回顧過去十年，兩岸已經進入「最高領導人」會談階段，也就是在新加坡舉行的馬習會，兩岸政府也簽署 23 項協議，建立制度性與常態性的溝通。

但在蔡英文總統上任後的這兩年來，兩岸欠缺政治互信，因此兩岸在國防、外交、兩岸協商與交流上，都發生很大的變化。台灣在這兩年斷了四個邦交國，這在過去十年間，算是比較罕見的。

過去十年，也就是 2016 年之前，大陸軍機與航艦是不會繞行台灣的，這顯示近兩年的兩岸關係，在外交、國防都出現巨大變化，且兩岸兩會也中斷以往制度性協商，陸客和陸生來台人次相較以往都顯得緊縮。

反觀，民間往來與投資卻沒有太大變化，大陸依舊是台灣的最大的投資地，台灣對大陸出口金額依舊佔台灣 40%。外界觀察，台灣人民目前前往大陸就學、就業或投資的比例，仍在大幅增加中。

張五岳認為，如何避免兩岸關係惡化，必須做到「避免誤判、危機管控」，這是雙方當務之急，不要讓目前兩岸的關係出現結構性的變化與惡化。

張五岳說，這兩年，兩岸關係最大的因素是雙方欠缺政治互信，加上雙方既有的基礎不復存在，又找不到一個新的互信基礎來維繫，也欠缺一個對話協商管道。因此，任何一方嘗試表達善意，都會在對方的等待與疑慮中，讓善意無法出現正循環。但當任何一方對內部「有所交代」，對方都會認為這是蓄意刺激對方，負面的敵意螺旋因此不斷加深，兩岸應避免這種關係持續惡化，甚至進入不可逆轉境界，這是當務之急。

張五岳建議，目前兩岸如何找到新的政治互信，這是新的難題，至少做到危機管控、「止跌回穩」，這是首要之務。

張五岳指出，台灣內部應該了解，兩岸之間的高層互信，可以暫時出現分歧，但是兩岸人民不宜出現對抗與仇恨，兩岸之間只要人民沒有對立，政治一時的分歧都是小問題，但是如果兩岸人民走向誤判，兩岸關係就很難樂觀。

張五岳舉例，大陸目前把台灣政府和台灣人民區隔對待，北京對民進黨政府「硬」，但是對台灣人民「軟」。至於我們政府應該怎麼做，他相信政府有足夠的智慧來判斷。他建議蔡英文政府對於大陸人民、陸配、陸生，應該表達更多的關懷與善意，且可加強行銷台灣既有的軟實力，讓大陸人民理解台灣的想法與看法，因此更正面看待台灣，這對兩岸關係絕對有幫助，「我們不應該把大陸政府和大陸人民一起看待」。

張五岳說，什樣的言語是刺激對方、擴大仇恨、無所助益的，大家就盡量自我克制。只要能讓兩岸關係穩定，只要能繼續維繫和平的，大家就多講、多做，這樣兩岸關係基本上還是有可為之處。

張五岳分析，兩岸關係首先受到國際和美中因素的影響，第二、受到兩岸互信與實力消長的對比因素影響，第三，台灣內部也受到西方普世價值「自由、民主、人權」的影響，這與大陸強調「民族主義、愛國主義」不全然相同。

張五岳說，台灣要清楚了解，大陸執政者與人民目前對「西方普世價值」尚未有完全正面的看待，甚至有負面的批判。台灣未必要完全認同大陸的政治主張，但要清楚理解，面對客觀存在的事實，如何確保兩岸關係，和讓國家安全不生變，是政府的基本責任。

這兩年來，大陸軍機繞台，外交上連續讓台灣斷交四國，加上大陸單邊立法，並中斷兩岸協商機制，大陸其實已「片面改變現狀」。

但是大陸也認為台灣也正在「改變現狀」，認為蔡政府上台後不承認 92 共識，外交上聯美抗中，「去中國化」，認為台灣正在改變現狀。

如果再加上美方，美中台三方面的現狀其實都不是靜止的，且都認為「對方正在片面改變現狀」，因此如何維持兩岸關係與三方關係，不要發生結構性的變化，蔡政府要用智慧解決，如果有某一方採取「不當作為」，台海現狀將會很難維持。