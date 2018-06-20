NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈名記者：喬治很可能會選擇留在雷霆阿里山公路下雨泥流成害　元凶是它凱擘大寬頻500M只要$799
政治

十年有你／學者看兩岸：應把大陸人民和政府分開看待

記者陳弘志／台北報導2018/06/20 10:04
▲學者張五岳表示，大陸懂得把台灣政府和人民分開對待，台灣也應把大陸人民與大陸政府分開處理。（圖／翻攝 Youtube）
▲學者張五岳表示，大陸懂得把台灣政府和人民分開對待，台灣也應把大陸人民與大陸政府分開處理。（圖／翻攝 Youtube）

回顧兩岸十年關係起伏，蔡英文政府上台後，北京把台灣人民與民進黨政府分開對待，對民進黨政府「硬」，對台灣人民「軟」，兩岸學者張五岳接受《NOWnews 今日新聞》專訪時表示，兩岸應避免在欠缺政治互信下出現結構性變化，但大陸懂得把台灣政府和人民分開對待，台灣也應把大陸人民與大陸政府分開處理。

張五岳教授表示，兩岸從 1987 年開放探親以來，台海關係一直起起伏伏。91 年兩岸兩會談判，93 年在新加坡舉行辜汪會談，但到 95 年台海危機，兩岸協商被迫中斷。雙方恢復關係後，99 年又再次中斷，一直拖到 2008 年才恢復協商。

2008 到 2016 年，兩岸情勢相對緩和。回顧過去十年，兩岸已經進入「最高領導人」會談階段，也就是在新加坡舉行的馬習會，兩岸政府也簽署 23 項協議，建立制度性與常態性的溝通。

但在蔡英文總統上任後的這兩年來，兩岸欠缺政治互信，因此兩岸在國防、外交、兩岸協商與交流上，都發生很大的變化。台灣在這兩年斷了四個邦交國，這在過去十年間，算是比較罕見的。

過去十年，也就是 2016 年之前，大陸軍機與航艦是不會繞行台灣的，這顯示近兩年的兩岸關係，在外交、國防都出現巨大變化，且兩岸兩會也中斷以往制度性協商，陸客和陸生來台人次相較以往都顯得緊縮。

反觀，民間往來與投資卻沒有太大變化，大陸依舊是台灣的最大的投資地，台灣對大陸出口金額依舊佔台灣 40%。外界觀察，台灣人民目前前往大陸就學、就業或投資的比例，仍在大幅增加中。

張五岳認為，如何避免兩岸關係惡化，必須做到「避免誤判、危機管控」，這是雙方當務之急，不要讓目前兩岸的關係出現結構性的變化與惡化。

張五岳說，這兩年，兩岸關係最大的因素是雙方欠缺政治互信，加上雙方既有的基礎不復存在，又找不到一個新的互信基礎來維繫，也欠缺一個對話協商管道。因此，任何一方嘗試表達善意，都會在對方的等待與疑慮中，讓善意無法出現正循環。但當任何一方對內部「有所交代」，對方都會認為這是蓄意刺激對方，負面的敵意螺旋因此不斷加深，兩岸應避免這種關係持續惡化，甚至進入不可逆轉境界，這是當務之急。

張五岳建議，目前兩岸如何找到新的政治互信，這是新的難題，至少做到危機管控、「止跌回穩」，這是首要之務。

張五岳指出，台灣內部應該了解，兩岸之間的高層互信，可以暫時出現分歧，但是兩岸人民不宜出現對抗與仇恨，兩岸之間只要人民沒有對立，政治一時的分歧都是小問題，但是如果兩岸人民走向誤判，兩岸關係就很難樂觀。

張五岳舉例，大陸目前把台灣政府和台灣人民區隔對待，北京對民進黨政府「硬」，但是對台灣人民「軟」。至於我們政府應該怎麼做，他相信政府有足夠的智慧來判斷。他建議蔡英文政府對於大陸人民、陸配、陸生，應該表達更多的關懷與善意，且可加強行銷台灣既有的軟實力，讓大陸人民理解台灣的想法與看法，因此更正面看待台灣，這對兩岸關係絕對有幫助，「我們不應該把大陸政府和大陸人民一起看待」。

張五岳說，什樣的言語是刺激對方、擴大仇恨、無所助益的，大家就盡量自我克制。只要能讓兩岸關係穩定，只要能繼續維繫和平的，大家就多講、多做，這樣兩岸關係基本上還是有可為之處。

張五岳分析，兩岸關係首先受到國際和美中因素的影響，第二、受到兩岸互信與實力消長的對比因素影響，第三，台灣內部也受到西方普世價值「自由、民主、人權」的影響，這與大陸強調「民族主義、愛國主義」不全然相同。

張五岳說，台灣要清楚了解，大陸執政者與人民目前對「西方普世價值」尚未有完全正面的看待，甚至有負面的批判。台灣未必要完全認同大陸的政治主張，但要清楚理解，面對客觀存在的事實，如何確保兩岸關係，和讓國家安全不生變，是政府的基本責任。

這兩年來，大陸軍機繞台，外交上連續讓台灣斷交四國，加上大陸單邊立法，並中斷兩岸協商機制，大陸其實已「片面改變現狀」。

但是大陸也認為台灣也正在「改變現狀」，認為蔡政府上台後不承認 92 共識，外交上聯美抗中，「去中國化」，認為台灣正在改變現狀。

如果再加上美方，美中台三方面的現狀其實都不是靜止的，且都認為「對方正在片面改變現狀」，因此如何維持兩岸關係與三方關係，不要發生結構性的變化，蔡政府要用智慧解決，如果有某一方採取「不當作為」，台海現狀將會很難維持。

關鍵字兩岸張五岳92共識
電視看不到世足　他籲政府出來管管

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan