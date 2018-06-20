抗癌放化療黏膜易受損　補充左旋麩醯胺酸可緩解

再如早期化療藥物中的小紅莓、紫杉醇等，有時會產生明顯的神經毒性，在治療必須持續，但又有明顯副作用的兩難下，先前國內的研究已發現，補充左旋麩醯胺酸可緩解部分的神經毒性。

台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇醫師表示，早期乳癌病人若施打高劑量的輔助性化療，會出現明顯的血球下降、口腔炎等副作用，補充左旋麩醯胺酸具有黏膜修復作用，雖然無法避免副作用的發生，但可加速黏膜細胞的修復。

如果已是晚期的乳癌病人，已轉移並接受化療者，同樣會有口腔黏膜受損、腹瀉等症狀，補充左旋麩醯胺酸則有助於緩解症狀。頭頸癌病人需接受放療與化療，甚至同步進行，因放射治療是以輻射線照射口腔部位，食道與口腔內的黏膜幾乎都會受損，補充左旋麩醯胺酸可降低頭頸癌病人同步接受放化療所造成的口腔黏膜受損情形，並縮短恢復期。

劉峻宇醫師指出，在癌症治療的過程中，左旋麩醯胺酸扮演輔助者的角色，讓病人可接受完整的抗癌治療，身體狀況的好壞，接受化療的結果是有差異的，如果病人可以補充左旋麩醯胺酸，改善免疫環境與營養狀況，讓病人在較佳的身體狀況下接受治療，有助於提升治療的效果。



▲黃約翰醫師表示，左旋麩醯胺酸有助黏膜修復並提高免疫力。（圖／公關照片）

台大醫院大腸直腸外科黃約翰醫師指出，通常第三、四期的大腸直腸癌病人需接受化學治療，過程中病人會出現口腔黏膜受損等不適症狀，而黏膜的生長過程需要左旋麩醯胺酸，適當補充左旋麩醯胺酸，可促進黏膜再生，減緩病人在化療過程中的不適感。

至於補充的時間則沒有特別的限制。左旋麩醯胺酸即使攝取多一點也會被儲存於肝臟與肌肉，即有儲備軍糧的意味，且左旋麩醯胺酸是胺基酸，為營養補充品，並非藥物，攝取的時間點不需被嚴格限制。他強調，左旋麩醯胺酸是營養品而非藥物，不能「促進」或是「治療」，但若不足卻即會出問題，如同吃飯不能治療疾病，但不吃飯，卻足以讓身體出狀況。補充左旋麩醯胺酸與吃飯一樣，都是為了降低營養不足的情況發生。