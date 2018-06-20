今日新聞10周年慶名人齊祝賀　6月底茶會重磅登場

《NOWnews今日新聞》今（2018）年6月歡慶滿10周年，不僅是台灣第一個互聯網原生新聞媒體，也是網路媒體創建子頻道的先鋒，更開創許多第一。10年來，《NOWnews今日新聞》在百花齊放、競爭激烈的環境下成功突圍，為歡慶10周年，預計將於6月29日舉行「卓越十年NOWnews從心啟航」生日茶會，許多政界、娛樂界名人提前錄製影片祝賀，還有一系列活動登場，也將有各界重量級人士蒞臨。邁向新世代媒體，《NOWnews今日新聞》準備好了！

《NOWnews今日新聞》於2008年4月上線，是台灣第一個互聯網原生新聞媒體，也是第一家落地中國大陸服務台商的新聞媒體，在兩岸深耕10年，目前在兩岸18個平台聯播，如台灣首屈一指的入口平台YAHOO、LINE等，更領先業界送至今日頭條、百度、騰訊、阿里巴巴、一點資訊等平台。

在數據指標部分領先超群，Alexa台灣新聞類網站排名第2名、官網PV超過1500萬、行動版超過600萬、單日產出超過600則新聞資訊、外送PV 700萬以上、高收入族群停留時間是其他網站的10倍以上，讀者含金量最高，Facebook粉絲專頁每日觸及更超過200萬人次，互動頻率高。

《NOWnews今日新聞》更開創許多第一，成為業界領頭羊。如第一家代表台灣舉辦兩岸互聯網論壇、第一家獨家直播春晚、第一家推出全民記者、第一家獨家獲邀區塊鏈高峰會合作媒體、第一家推出OTT電視盒服務、第一家獨家獲邀合作馬來西亞首張OTT牌照業者EnjoyTV平台，進一步擴及東南亞華文讀者。



▲為了迎接新媒體時代與10周年，《NOWnews今日新聞》自2017年10月換上全新LOGO，特色子頻道「保庇NOW」、「Petsmao寵毛網」、「Sight今日觀點」、英文中國郵報The China Post也一一上線。（圖／擷取自NOWnews 今日新聞官網）

同時深耕10年期間，開闢許多知名特色頻道與專欄，如美人幫、WEnews、網路追追追、毒家報報、命理大街等，為網路媒體創建子頻道的先鋒。也是業界首家線上發展至線下，跨入做捷運報的網路媒體，藉由QR Code讓紙媒與網路再結合；首創線上影音購物成立NOWshopping；MAG雜誌櫃讓讀者免費線上看雜誌；另外也有線上影城WatchNOW，讓讀者不用出門就可以看片。各項創新開創網路媒體的無限可能，也成為同業跟隨的指標之一。

而為了迎接新媒體時代與10周年，《NOWnews今日新聞》自去（2017）年10月換上全新LOGO，包括主網站、手機版、粉絲頁等，全面換裝讓網友們耳目一新。同時，特色子頻道「保庇NOW」、「Petsmao寵毛網」、「Sight今日觀點」也一一上線，就連擁有65年悠久歷史的英文中國郵報The China Post也成為《NOWnews今日新聞》家族中的一員，豐富多元的內容，滿足各階層閱聽大眾的喜好。

今年6月29日《NOWnews今日新聞》將舉行「卓越十年NOWnews從心啟航」生日茶會，許多政界、娛樂界名人提前錄製祝福，此外還有各領域如蔡英文10年、從海嘯站起的10年、改變體壇10年的大咖，以及一系列「10年」專題報導與活動。至於茶會重頭好戲則有各界重量級人士蒞臨，探討新媒體時代的挑戰，與未來10年的新媒體樣貌。《NOWnews今日新聞》不斷創新、從心啟航，要再戰下個黃金10年，成為「華人世界最有影響力的媒體」。