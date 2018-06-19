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巷仔內》呂炯昌／鼓勵拒搭中國台灣班機 　倒楣又是國人

記者呂炯昌／分析報導2018/06/20 07:00
▲加拿大航空是較早接受中國大陸施壓更名的航空公司之一，也遭受責難。（圖／記者呂烱昌攝 )
▲加拿大航空是較早接受中國大陸施壓更名的航空公司之一，也遭受責難。（圖／記者呂烱昌攝 )

中國大陸官方在 4 月底去函 44 家國際航空公司，要求將網頁上有關「台灣」的字樣更正為「中國台灣」，以符合一中原則。為了反擊大陸當局，國安會祕書長李大維接受外媒訪問時表示，「鼓勵」民眾拒搭更改台灣名稱的班機。但這種做法，卻可能嚴重導致航空公司被迫取消往來台灣的航班，倒楣的又是國人。

蔡英文政府上台後，由於沒有承認「九二共識」，因此中國大陸先以縮小陸客來台規模，作為懲罰。陸客來台人數銳減，也讓航空公司的兩岸航線受到影響，必須開拓其它東南亞與東北亞航線，來避免飛機閒置所造成的損失。近來，中國大陸再度以政治手段對航空業施壓，要求包括美國在內的 44 家外國航空公司，不得將台灣列為國家。

面對「政治正確」的難題，航空公司其實很困擾。中國大陸以「民航行業管理辦法」的適法性問題，對國際航空公司施壓，拒絕更名的航空公司可能在經營中國大陸航線上面臨刁難，大陸官方更可能對外籍航空在當地的管理人員祭出「反分裂國家法」手段，如此將牽涉棘手的刑責問題。

在台灣方面，外籍航空經營航線受到「民用航空法」第 78 至 82 條規範，如果未把中華民國（台灣）列為國家，民航局最重可廢除外籍航空運輸業分公司的許可證。儘管如此，還是很多航空公司屈服於中國大陸的壓力，將網站上的台灣更名，主因是航空公司的商業考量，畢竟大陸市場比台灣市場大得多。

礙於市場規模有限，並非所有航空公司都在台灣設有分公司，而是接受香港、北京或新加坡的分公司指揮，在台相關營運由旅行社總代理。如果外商面臨台灣與中國大陸方面的相互抵制，被迫二選一時，基於市場考量，相信大多數會靠向中國大陸，台灣未必討到便宜，會讓台灣面臨邊緣化的可能。

況且多數大型航空公司多為國營或政府持股比例高，在背後下指導棋的，大多為各國的民航與外交單位，若同意改名，恐怕為政府單位所默許。畢竟能夠像美國與澳洲一樣，能悍然向北京說不的國家，只有少數。

一般航班至少要 7 成以上旅客搭乘才會賺錢、5 成載客率只是勉強打平，低於 5 成恐怕會因成本考量而停飛。如果未來真的因為民眾拒搭而停飛航班，未來民眾出國要花更多時間到香港、新加坡等地等候轉機，增加時間與機票的支出，最後受害的還是台灣的消費者。台灣身為國際航空運輸協會 (IATA) 成員，應該先透過協會解決，而不是不經思考，激化兩岸關係。

 

 

 

 

 

 

 

 

關鍵字航空公司國安會李大維機票兩岸
蕉賤傷農／政府不懂調控　或沒作為

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