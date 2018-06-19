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蕉賤傷農／政府不懂宏觀調控　還是沒有作為？

記者戴祺修／專題報導2018/06/20 06:00
▲香蕉價格低落，農民苦哈哈。（圖／記者呂烱昌攝 )
▲香蕉價格低落，農民苦哈哈。（圖／記者呂烱昌攝 )

台灣香蕉幾度崩盤引發關注，新北市農產運銷公司總經理江惠貞接受《 NOWnews 今日新聞》專訪時表示，台灣農產生產過剩問題不僅是出口不順暢所導致，身為主管機關的農委會、農糧署沒有發揮宏觀調控的功能，才是問題的根本原因。

外界認為，台灣農產品近期產量過剩，導致果賤傷農，其中一個原因就是因為外銷不力、兩岸關係不佳，導致台灣農產無法銷往中國大陸市場所致。江惠貞說，台灣的蔬果品質非常好，像是台灣香蕉遇到東南亞的競爭，中、日、韓等國還是偏好台灣香蕉，但是現在確實因為外銷不佳，國際貿易前途茫茫，也是導致台灣農產出現果賤傷農的因素之一。

不只農產出口受挫，台灣對國外農產品進口政策同樣出問題，江惠貞表示，除了香蕉之外，前一陣子洋蔥、蒜頭也同樣出現盛產價跌的狀況，但是過去台灣只要有某項農產盛產，政府就會開始限縮國外同樣產品的進口量，但是現在卻發現，進口量不減反增。

江惠貞表示，政府以國際貿易的理由來說，台灣不能夠限制國外農產品進口，但是放眼世界各國，都有保護本國農產的機制，或是有補貼農民的措施，以前她在立法院服務時，其實政府都有相關機制與資源，但卻都沒有看到任何動作。

江惠貞指出，農產品盛產造成價格崩跌的問題，主因是因為農產品不耐久放，要解決這項問題，其實可以在各地方興建農產冷藏庫。但是一座冷藏庫的經費，需要幾百萬元，這成本卻不是農民、或是民間單獨可以負擔，農糧署、農委會其實手上都握有資源可以解決，如果能在各地興建冷藏設備，至少可以讓農產品多幾天的調度時間。

對於外界批評農民是看農產價格優，就搶種，才出現穀賤傷農的狀況，江惠貞說，各地農產運銷公司都會把市場訊息回報給農糧署，農民的工作是種出好品質的農產，但是擁有能力、資源與大數據的主管機關，卻沒有站在制高點上實施調控。農委會可以掌控產量、產能，卻還怪罪在民主時代下，譴責農民愛種什麼，就種什麼，不然就怪罪到氣候上面，這就是主管機關的失職。

外界也有質疑聲浪說，果菜運銷公司沒有做好運銷工作，導致價格崩跌，江惠貞回應，台灣農產消費市場的餅，就是這麼大，即便果菜市場做產地直購促銷，這樣的作法當然可以賣出品質優、價格好的蔬果，但其他通路銷量必然會受到影響。

江惠貞說，有些人一直在批評北農總經理（吳音寧）有問題，她也要打抱不平一下，農產運銷公司在整個產業鏈上，已經接近消費端，農產品都已經生長收成了，除了拿錢出來補助、賠錢賣之外，農產運銷公司還有多大的手段可以解決問題？因此，政府沒有在上游制高點、沒有調控，這才是最大的問題。

江惠貞表示，農委會未來要升格為農業部，但是她認為政府機關升格，不見得就能夠把事情做好。現在農產品產、運、銷三方面，已經不是單一部會可以處理的問題，相關業務可能牽涉到經濟部、外交部、陸委會、農委會、農糧署等各個單位，需要有更高層級的小組來解決問題。

關鍵字江惠貞農產運銷公司果菜運輸香蕉吳音寧
北農董事會流會　吳音寧又挨批媽寶呂炯昌／拒搭改名班機？國人又倒楣

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