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政治

蕉賤傷農／專業農戶年所得達154萬？陳吉仲這樣解釋

記者林仕祥／專題報導2018/06/20 21:20
▲農委會副主委陳吉仲表示，年所得154萬是指專業農部分，這些農戶中，賺得錢有高有低，例如畜產業賺得就比較高，有到兩百多萬，但種植蔬菜、水果的農糧戶，所得確實比較低。（資料圖／林仕祥攝）
▲農委會副主委陳吉仲表示，年所得154萬是指專業農部分，這些農戶中，賺得錢有高有低，例如畜產業賺得就比較高，有到兩百多萬，但種植蔬菜、水果的農糧戶，所得確實比較低。（資料圖／林仕祥攝）

農委會副主委陳吉仲日前出席民進黨中常會報告表示，台灣專業農戶平均年所得高達 154 萬元，外界好奇這樣的數字如何而來？陳吉仲20日給解答，強調年所得 154 萬元是指專業農部分，這些農戶中，賺的錢有高、有低。例如畜產業賺得就比較高，有到兩百多萬元，但種植蔬菜、水果的農糧戶，所得確實比較低，平均下來就是 154 萬元。農委會現在也成立農產品價格小組，分短、中、長期策略，力求達成農民收益提高的目標。

陳吉仲對《 NOWnews 今日新聞》表示，他當時去民進黨中常會報告，談的是農產品產銷失衡問題如何解決，以及一些重大的新農業成果，報告最後一頁的結論強調，政策最終目標是要增加農民的所得，才會有專業農戶年所得 154 萬元這樣的數字。

陳吉仲指出，農業有專業戶跟兼業戶，年所得 154 萬元的農戶是專業戶，這是農委會統計室做問卷調查後得來的數字，是針對農家所得來源計算，「是農家，不是個人哦」。

農委會也把所有農戶，包含專業農、兼職農合起來計算的平均年所得數字，約百萬出頭。如果單就專業農部分來看，每戶年所得有高、有低，像是畜產業，例如養豬、養雞的農戶，年所得都會比較高，有高達兩百多萬元的；種植蔬菜、水果等農糧戶，年所得就會比較低。但全部平均下來，專業農戶平均年所得就是 154 萬元。

經歷蕉價暴跌事件後，農委會也成立農產品價格小組，目前已處理洋蔥、大蒜、毛豬、稻米、香蕉等農產品的問題，該小組成立的目標，在確保農民收入提高，短期政策包括促進國內消費、拓展外銷、加工加值、減少市場價格干擾；中期政策包括完善產銷資訊平台、實施農業保險、調整天然災後救助金額、多元加工研發利用、建立冷鏈系統及物流中心、提升外銷競爭力；長期政策包括調整關稅配額制度、建立公私部門合作新模式等。透過從生產端到市場端完整的產銷管理輔導措施，農委會有信心達成確保農民收益提高的目標。

行政院副發言人丁允恭表示，其實農委會之前就曾對豐產現象監測、預警，希望可以輔導農民，配合這些訊息來做生產量的調控，避免農價崩盤。另外，如果農產品豐產，農委會也會輔導農民做食品加工，促進產銷管道，「這是他們未來，也是現在一直在持續做的事情」。

丁允恭也說，這次蕉價暴跌，確實有受到坊間一些不實訊息的影響，造成農民權益損害，這部分行政院會及時對外澄清。

至於「假新聞」議題，丁允恭指出，目前包括「傳染病防治法」、「社會秩序維護法」等，都有相關法令規範，未來是不是要再進一步立法，「我們會去討論，但要保障言論自由，跟國家安全之間取得平衡，是我們不變的原則」。
 

關鍵字農委會陳吉仲丁允恭假新聞蕉價
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