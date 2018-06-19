足球迷必下載！六款瘋世足APP　賽程不漏接

令全球球迷瘋狂的 2018「世界盃足球賽」（ FIFA World Cup ）已正式開戰，現正值賽況激烈之際，球迷們都不想錯過任何一場賽事或消息。無法前往俄羅斯觀戰也無妨，只要有「 APP 」在手，就可鎖定任何一場轉播賽事，以下整理出 6 款世足賽不可錯過的 app ，無時無刻都能即時更新賽況資訊以及各種有趣世足賽遊戲！

FIFA 官方App： FIFA 官方 app 提供了世足賽中大大小小的資訊，使用者可以自訂即時更新自己喜愛的隊伍，最新得分、計分、最新消息等，更可投票支持喜歡的球員，票選「本場最佳球員」獎。所有今年度錦標賽的最新資訊、裁判等都可在上面一目了然。



▲ FIFA World Cup Predictor 。（圖／翻攝 APP Store）

FotMob Live Soccer Scores ：不用半夜設鬧鐘也不會錯過任何一場球賽。 FotMob Live Soccer Scores 提供賽程通知功能以及實況轉播時程表。另外，依照每支隊伍更新即時資訊，還可幫球員的素質、排名做比較，並且自訂支持隊伍的新聞推播，讓觀賽之餘更添樂趣。



▲懂球帝（圖／翻攝 APP Store）

懂球帝:擁有最詳盡的球員、球隊、比賽賽程等數據。用戶可以知道每名球員的動態，每支球隊的詳細資料和賽程，甚至你也可以查看諸如荷甲、德乙等聯賽積分榜。同時 app 中擁有最大的足球討論社區，可以與全球各地球迷一起聊球、討論賽局、分析研究戰況等，好不刺激！



▲FIFA World Fantasy（圖／翻攝FIFA）

FIFA World Fantasy：想體驗當上一名總教頭的感覺，不可錯過這款免費遊戲 FIFA World Fantasy 。模擬運用一筆有限預算購買球員、組隊、指派隊長，組織起自己的足球聯隊，最終贏得一場世界盃足球賽，還可接受其他玩家指派的挑戰，體會如同總教頭 Didier Deschamps 、 Joachim Löw 等人的角色，親手打造自己的夢幻隊，還可將賽果分享給朋友！



▲Panini Digital Sticker Album （圖／翻攝FIFA）

Panini Digital Sticker Album ：過去風靡於球迷之間的球員卡，現在也移轉化為遊戲 APP ！ 2018 年 FIFA 超級聯賽貼紙簿內有本屆 32 組足球聯賽國家隊、超過百名超級明星球員供世足球迷蒐集！只要於 8 月 31 日前全部蒐集完成，即可獲得徽章以及 app 加碼贈送的神祕禮物，還可與朋友分享蒐集成果。



▲ FIFA World Cup Predictor （圖／翻攝 FIFA）

FIFA World Cup Predictor：每到賽程前，誰輸誰贏總是緊張萬分。而賽前的預測更是球局一大看點、話題不斷！FIFA World Cup Predictor 提供球迷於各場賽前的預測，更可向朋友下戰帖，為自己支持的隊伍站台，而最終賽局鹿死誰手， app 也會即時推播，為緊張的賽事更添樂趣！