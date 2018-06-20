名家論壇》賴祥蔚／蘇貞昌民調大輸侯友宜的原因

原本各界都猜想，蘇貞昌雖然已經七十多歲了，但是爆發力應該還在，加上當年擔任台北縣長口碑不錯，應該在民調支持度上可以迅速趕上侯友宜，但是至今為止，民調一直起不來。

為了這次的新北市長選戰，民進黨特別擋下了積極想要參選，強調「20年來，我一直在這裡」的青壯派立委吳秉睿，大動作敦請曾任台北縣長、行政院長、早年名列民進黨四大天王之一、而且對吳秉睿有提攜之恩的老將蘇貞昌回鍋參選。

《美麗島電子報》日前發布「2018新北市長選舉民調」，國民黨參選人侯友宜以41.7%的高支持度，大幅領先民進黨參選人蘇貞昌的23.6%，雙方差距高達18.1％。

整體來看，蘇貞昌民調大輸侯友宜的原因，除了先天失調，還有後天不足。

先天失調的部分在於，民進黨中央執政拖累選情；而且不像侯友宜已經在副市長的位子上耕耘七年，蘇貞昌這次匆促參選，「無」備而來，又背負了曾經在神明面前說過絕不選第三次的包袱。

後天失調的部分則是競選策略以及幕僚團隊有待加強。蘇貞昌參選以來，公開談話大多都是回顧當年政績、批評對手缺點。愛講當年勇，反而加強了「老」的既有印象，至於一路批評，則比較像是參選民意代表而不是新北市長。

更雪上加霜的是，蘇貞昌對往事的回憶以及對新北市的批評，往往都立刻被「打臉」。蘇貞昌說他24天解決桃園汙水對新北市的汙染問題，又以八里汙水廠效率不彰批評新北市，而且強調自己「500萬請100個樂團」，結果這些發言通通被新北市政府以實際公文及數據證明跟事實不符，包括桃園汙水問題早已協調解決、八里汙水廠權責在台北市，蘇貞昌當年500萬只請了16個樂團。蘇陣營只好呼籲停止口水以及說數字只是比喻。在假消息假新聞成為各界關注焦點的當下，不管是刻意扭曲，還是當事人記憶有誤，蘇貞昌的頻頻失言對形象傷害不小，也引來強烈反彈，例如參選議員的前新北市副發言人葉元之就痛批「最會公然說謊的人，就是蘇貞昌啊」。

何以頻頻提供錯誤資訊？這應該不是選舉策略，否則太低級。蘇貞昌或許輕信記憶，幕僚團隊也確實沒有發揮應有功能。

目前侯友宜已經陸續抛出「捷運到哪裡、都更就到哪裡」、板橋車站旁停車場改成影音科技中心、公共托育等政見，大致上是延續及翻新朱立倫市長任內的政策。

至於蘇貞昌，除了細數當年的台北縣政績，很少談論政見，只提到要促成捷運沿線都市更新。即使是這個政見，被謝長廷陣營戲稱是《自由蘇報》的《自由時報》，都以「和侯友宜撞政見？」為標題，不太捧場。

身兼民進黨主席的蔡英文總統輔選時說「蘇貞昌若當選，新北會有大建設」，蘇貞昌至今沒有具體回答大建設是什麼，令人訝異與不解。蘇貞昌如想力挽狂瀾，避免從政之路留下難看結局，應以高明的政見論述取代負面批評，才能讓選民看見電火球的亮度。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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