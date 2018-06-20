SHINee珉豪叛逆長不大　見媽罹癌末期超後悔

韓劇「催淚天后」崔智友出道24年，今年三月結婚升格人妻，婚前與團體「SHINee」的成員崔珉豪，在《世上最美麗的離別》中飾演姊弟，兩位俊男美女首度合作頗為亮眼，特別是催淚橋段，讓觀眾看得相當入戲，淚水紛紛被逼出。

崔智友近年完全擺脫昔日氣質天后的形象，勇於嘗試任何角色，演技也因此獲得各界讚賞，每年仍維持至少一部戲的產量站穩韓國戲劇圈；一直「小姑獨處」的她終於在這部戲拍完沒多久，於今年三月底宣布閃婚，過著幸福快樂的婚姻生活。



▲崔智友三月閃婚成人妻。（圖／衛視中文台 , 2018.6.19）