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娛樂

SHINee珉豪叛逆長不大　見媽罹癌末期超後悔

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/20 08:30
▲SHINee珉豪劇中叛逆。（圖／衛視中文台 , 2018.6.19）
▲SHINee珉豪劇中叛逆。（圖／衛視中文台 , 2018.6.19）

韓劇「催淚天后」崔智友出道24年，今年三月結婚升格人妻，婚前與團體「SHINee」的成員崔珉豪，在《世上最美麗的離別》中飾演姊弟，兩位俊男美女首度合作頗為亮眼，特別是催淚橋段，讓觀眾看得相當入戲，淚水紛紛被逼出。

崔智友近年完全擺脫昔日氣質天后的形象，勇於嘗試任何角色，演技也因此獲得各界讚賞，每年仍維持至少一部戲的產量站穩韓國戲劇圈；一直「小姑獨處」的她終於在這部戲拍完沒多久，於今年三月底宣布閃婚，過著幸福快樂的婚姻生活。


▲崔智友三月閃婚成人妻。（圖／衛視中文台 , 2018.6.19）

崔珉豪拍過不少偶像劇，這次捨棄了浪漫愛情劇，在本劇挑戰飾演一位在媽媽的溺愛下，個性叛逆且不懂事的大男孩鄭正秀，因為有著醫師父親的壓力，不斷重考醫學院。總是對著媽媽抱怨、發牢騷，媽媽始終會回報無限溫暖。當有著大海般懷抱，充滿愛的媽媽卻罹患了卵巢癌末期，鄭正秀這才意識到，沒剩多少時間，能歸還從媽媽身上收到的愛了。

該劇是翻拍作家盧熙京1996年的出道作品，雖然只有短短幾集，但播出後大受歡迎，甚至還改編成話劇版；這回再次重拍成迷你電視劇，不少演員不計戲份爭相搶演，最後確認由崔智友、崔珉豪以及元美京、劉東根、金英玉等多位資深演員一起擔綱主演。《世上最美麗的離別》6月21日晚間9點在衛視中文台播出。


▲韓劇《世上最美麗的離別》。（圖／衛視中文台 , 2018.6.19）

關鍵字shinee珉豪崔智友世上最美麗的離別癌症末期
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