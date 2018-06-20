用雙腳踩踏雲林土地之美　北港農遊鄉味尋寶趣開始報名囉

北港鎮農會又將帶領大家一起尋寶趣囉！為響應去年小斗笠農遊尋寶趣受到好評，今年度再辦理「107年度休閒農業區跨域輔導計畫-農遊鄉味尋寶趣」活動，用身體力行體會來了解北港在地廟宇建築之美，親手摘取農作物料理珍饈美味，用雙腳踩踏雲林土地之美。

總幹事林翠香表示「農遊鄉味尋寶趣」活動有導覽解說課程、在地食材料理教室、一日農夫農遊行程等多采多姿的內容，每一場次都精彩萬分，而且報名二場次即可免費再參加一場次，歡迎對想了解家鄉之美及對導覽具高度熱忱及意願者踴躍報名參加。

課程邀請北港文史工作資深老師導覽北港宗教建築藝術之美，規劃一日農夫農遊體驗行程及在地食材料理教室，結合本會輔導的青年農民與產銷班推展四章一Q標章作物，以在地農作物規劃跟著料理達人學功夫的課程，推廣食當地、食當季理念。