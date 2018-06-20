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用雙腳踩踏雲林土地之美　北港農遊鄉味尋寶趣開始報名囉

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/20 09:16
▲北港鎮農會將帶領大家一起農遊鄉味尋寶趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)
▲北港鎮農會將帶領大家一起農遊鄉味尋寶趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

北港鎮農會又將帶領大家一起尋寶趣囉！為響應去年小斗笠農遊尋寶趣受到好評，今年度再辦理「107年度休閒農業區跨域輔導計畫-農遊鄉味尋寶趣」活動，用身體力行體會來了解北港在地廟宇建築之美，親手摘取農作物料理珍饈美味，用雙腳踩踏雲林土地之美。 

總幹事林翠香表示「農遊鄉味尋寶趣」活動有導覽解說課程、在地食材料理教室、一日農夫農遊行程等多采多姿的內容，每一場次都精彩萬分，而且報名二場次即可免費再參加一場次，歡迎對想了解家鄉之美及對導覽具高度熱忱及意願者踴躍報名參加。

課程邀請北港文史工作資深老師導覽北港宗教建築藝術之美，規劃一日農夫農遊體驗行程及在地食材料理教室，結合本會輔導的青年農民與產銷班推展四章一Q標章作物，以在地農作物規劃跟著料理達人學功夫的課程，推廣食當地、食當季理念。

農遊體驗由長樂旅行社配合規劃跨區域旅遊行程至鄰近鄉鎮社區，騎著單車走訪參天宮瞻仰關聖帝君，三條崙望著海洋美景，農漁村生活文化館參觀早期農漁具展示及3D彩繪村等，親手製作各樣在地好滋味，在地食材好料理將採用本會輔導取得產銷履歷認證的蔬果，是由本會輔導產銷班及青年農民的辛苦耕耘成果，並為其開創行銷新通路，將農產品行銷推廣至麥當勞、全聯、好市多等超市提高在地農民收益與農產品價值。


▲北港鎮農會又將帶領大家一起農遊鄉味尋寶趣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.20)

 

關鍵字北港鎮農會農遊鄉味尋寶趣報名
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