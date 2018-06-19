梅克爾會馬克宏 同意設立歐元區共同預算

（中央社德國梅塞堡19日綜合外電報導）德國總理梅克爾今天與法國總統馬克宏會談，試圖就歐洲聯盟改革達成共識，防止歐盟因民粹勢力崛起和對移民議題嚴重分歧而解體。他們已同意設立歐元區的共同預算。

梅克爾（Angela Merkel）和馬克宏（EmmanuelMacron）在聯合記者會宣布這項強化歐盟的改革提案，表示希望2021年時能設立這項預算，用於加強歐元區投資，以及促進19個會員國的經濟輻合。

梅克爾表示：「我們掀開了新的篇章。」這項會談也討論到移民和外交政策問題。

法新社報導，德國和法國是歐盟兩個最大的經濟體，馬克宏持大膽見解，主張歐盟應進行全面性改革；而德國立場較謹慎，尤其是關於財政議題。