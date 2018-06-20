傳承媽祖文化　林佳龍訪朝天宮

林佳龍表示，去年台中市舉辦「百年媽祖會」圓滿結束，是1917年包括台中、彰化、嘉義、雲林等縣市媽祖聯合駐駕台中市之後，再次相會，百年後並見證台中市邁入鐵路高架化新時代，連結過去及未來，富含意義。透過回訪，感謝宮廟熱情參與，也希望發揚台灣重要信仰文化。

北港朝天宮傳承媽祖信仰文化，百年前曾聯合駐駕於台中市，慶祝台中火車站落成及新富町市場(現今第二市場)啟用，去年並再於台中市相會，見證百年歷史。台中市長林佳龍17日回訪朝天宮參香祈福，在市府民政局副局長盧政遠的陪同下，至北港朝天宮回訪參香。



▲台中市長林佳龍回訪朝天宮，參香祈福。（圖／朝天宮提供)

由朝天宮副董事長林欽停、常務董事吳炳俊、吳春美等代表接待，雲林縣副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智、水林鄉長陳怡帆等人也一起參香祈福，林欽停及張勝智也親自致送北港特產給林佳龍，林佳龍並回贈台中有名太陽餅。

「回家的感覺真好！」林佳龍表示，北港朝天宮是他小時候過年過節時會來拜拜的宮廟，感謝雲林鄉親熱情接待。

民政局表示，此次回訪致贈廟方的媽祖銅雕藝品由黃映浦製作，設計意象為前行中的媽祖，盼能夠到達各角落庇佑眾生，其背光中的愛心更蘊含「護台灣」之意，透過創作手法展現出不畏艱難前行的決心及毅力氛圍。



▲由朝天宮副董事長林欽停、常務董事吳炳俊、吳春美等代表接待，雲林縣副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智、水林鄉長陳怡帆等人也一起參香祈福。（圖／朝天宮提供)