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中央社

塞內加爾2比1宰波蘭 非洲球隊本屆世足首勝

中央社2018/06/20 01:13
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）繼前一場日本力克哥倫比亞後，世界盃足球賽再爆冷門，世界排名第27的塞內加爾以2-1力克排名第8的波蘭，塞內加爾也拿下非洲球隊本屆的首勝。

闊別12年後，「白鷹軍團」波蘭重返世足會內賽。隊史最輝煌成績是1974及1982年的季軍。

塞內加爾則是隊史第2次挺進世足會內賽，上一次是2002年日韓世界盃，當年首次踢進會內賽的「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）意外成為黑馬，先在小組賽開幕戰1比0爆冷擊敗前一屆冠軍法國，並闖進8強，搶4強門票時才敗給另一匹黑馬土耳其。塞內加爾是繼1990喀麥隆後，第2支首度參賽就踢進8強的傳奇球隊。

塞內加爾拿下這一勝後，在H組與稍早前爆冷擊退哥倫比亞的「藍武士」日本同以1勝0敗、積分3分並列領先。

第37分鐘，塞內加爾發動攻勢，古耶（IdrissaGueye）起腳攻門，球打到波蘭後衛西奧內克（ThiagoCionek）後大幅改變方向鑽入球門，成為烏龍球，塞內加爾就靠著這一球取得1比0領先。

上半場波蘭控球率55%，優於塞內加爾的45%，掌握較多持球時間，但並沒有出現有威脅的攻勢，反而因自家人的烏龍球處於落後局面。

比賽到了下半場，效力德甲拜仁慕尼黑的波蘭王牌前鋒李萬度斯基（Robert Lewandowski）於第50分鐘操刀自由球，球精準射向球門右上角，卻被塞內加爾門將恩迪亞耶（Khadim Ndiaye）撲出，錯失大好追平機會。

第60分鐘，波蘭中場科里喬維亞克（GrzegorzKrychowiak）回傳給門將時漫不經心，速度奇佳的塞內加爾前鋒尼安（Mbaye Niang）攔截後一路殺到球門前，在空門的情況下輕鬆破網。波蘭全隊陷入震驚狀態。

波蘭在第86分鐘由失誤導致被攻下第2球的科里喬維亞克扳回一城，但為時已晚。

波蘭一哥李萬度斯基在歐洲區世界盃會外賽踢進破紀錄的16球，今天首度在世界盃出賽，但被塞內加爾守死，難有突出發揮。（譯者：徐崇哲）1070620

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