NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈烏龍球加失誤　波蘭爆冷輸塞內加爾慘！爆乳正妹站街頭　攝影師狂拍它凱擘大寬頻500M只要$799
保庇

淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一起走　百年傳統扮百將

保庇2018/06/20 00:36
淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一起走　百年傳統扮百將（圖／保庇）
淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一起走　百年傳統扮百將（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）新莊文武大眾爺聖誕剛結束，立即交棒給淡水的蓬萊老祖，剛好又遇上端午節，天時地利人和，廟會能夠不熱鬧嗎。畫著臉譜沿途發送繼光餅的將腳仔，又有什麼任務？

新北市清昭誠祖師會成立以來，一直以復興傳統為己任。扮百將是信眾為了答謝祖師公的庇佑，自願開臉扮將。今年為了讓更多人了解這項傳統，清昭誠祖師會與淡水古蹟博物館合作舉辦「扮百將」活動，從淨身開臉，到步行3.5公里參拜15間廟宇，全程跟著本次遶境的三位將腳仔跑一次。

焚化草鞋，象徵將不好的東西燒毀潔淨（圖／林書竹攝）
焚化草鞋，象徵將不好的東西燒毀潔淨（圖／林書竹攝）

扮百將的將腳仔，需至少從前三天開始吃素，遶境期間也必須茹素。一旦完成淨身儀式，便不能開口說話，以免妖魔邪祟發現將腳仔為凡人之軀，而刻意傷害將腳仔。若需要溝通皆以筆談打字，直到入廟退將後才能開口說話。而穿了一整天的草鞋也得火化，象徵將不好的東西隨著火燃燒潔淨。

朱慎安余鉦偉夫婦，去年也參與青山宮遶境扮將（圖／朱慎安提供）
朱慎安余鉦偉夫婦，去年也參與青山宮遶境扮將（圖／朱慎安提供）

三位將腳仔中的朱慎安余鉦偉夫婦，今年是還願的第二年。太太朱慎安因一場嚴重到危及生命的病向祖師公許願，在祖師公的庇佑下果然順利康復。先生余鉦偉雖然是北投人，但對清水祖師和淡水大拜拜扮百將全然不知，為了妻子的身體健康陪同妻子扮百將。在國際知名車廠擔任板金技師的他，受到清水祖師的保佑，順利榮升為組長，因此更加虔誠地為祖師公服務。太太朱慎安告訴我們，即使三年還願期結束，她還是會繼續為祖師公服務。

由面師決定將腳仔的臉譜（圖／林書竹攝）
由面師決定將腳仔的臉譜（圖／林書竹攝）

為將腳仔開臉的面師，從小跟著長輩參與淡水大拜拜，是在廟會陣頭中打滾長大的孩子。因為興趣而自學成為面師，平日從事餐飲業的二人，每到淡水大拜拜必定排除萬難前來參與。每一位將腳仔的臉譜都是根據對方臉部肌肉紋理繪製，所以每一年的臉譜都不同，而每一位面師都有自己喜好的方式和畫法，呈現的結果也就各不相同。

童子發送糖果給小朋友（圖／林書竹攝）
童子發送糖果給小朋友（圖／林書竹攝）

長庚里里長陳崇煌先生指出，扮百將的將腳仔發出的餅乾、鹹光餅具有保平安的意涵，頭點火焰的童子發出的糖果亦然。親手將糖果餅乾交到民眾的手中，是一種尊重也是祝福。沿途都能看到民眾主動向將腳仔討領繼光餅，或是小童子們發送糖果給孩童，如此簡單的動作，背後則是百年來，對於蓬萊老祖的信仰，和平安的冀望。

延伸閱讀：

淡水大拜拜／清水祖師繞境　青山王、北港媽共襄盛舉

資料來源：

新北市清昭誠祖師會
淡水古蹟博物館

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字成道千秋扮百將日巡暗訪淡水大拜拜清水祖師蓬萊老祖遶境
淡水幸海宮　廣澤尊王顧水路

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan