淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一起走　百年傳統扮百將

（文／林書竹 民俗文化一年級）新莊文武大眾爺聖誕剛結束，立即交棒給淡水的蓬萊老祖，剛好又遇上端午節，天時地利人和，廟會能夠不熱鬧嗎。畫著臉譜沿途發送繼光餅的將腳仔，又有什麼任務？

新北市清昭誠祖師會成立以來，一直以復興傳統為己任。扮百將是信眾為了答謝祖師公的庇佑，自願開臉扮將。今年為了讓更多人了解這項傳統，清昭誠祖師會與淡水古蹟博物館合作舉辦「扮百將」活動，從淨身開臉，到步行3.5公里參拜15間廟宇，全程跟著本次遶境的三位將腳仔跑一次。

扮百將的將腳仔，需至少從前三天開始吃素，遶境期間也必須茹素。一旦完成淨身儀式，便不能開口說話，以免妖魔邪祟發現將腳仔為凡人之軀，而刻意傷害將腳仔。若需要溝通皆以筆談打字，直到入廟退將後才能開口說話。而穿了一整天的草鞋也得火化，象徵將不好的東西隨著火燃燒潔淨。