淡水大拜拜／跟著蓬萊老祖一起走　百年傳統扮百將

（文／林書竹 民俗文化一年級）新莊文武大眾爺聖誕剛結束，立即交棒給淡水的蓬萊老祖，剛好又遇上端午節，天時地利人和，廟會能夠不熱鬧嗎。畫著臉譜沿途發送繼光餅的將腳仔，又有什麼任務？
新北市清昭誠祖師會成立以來，一直以復興傳統為己任。扮百將是信眾為了答謝祖師公的庇佑，自願開臉扮將。今年為了讓更多人了解這項傳統，清昭誠祖師會與淡水古蹟博物館合作舉辦「扮百將」活動，從淨身開臉，到步行3.5公里參拜15間廟宇，全程跟著本次遶境的三位將腳仔跑一次。
扮百將的將腳仔，需至少從前三天開始吃素，遶境期間也必須茹素。一旦完成淨身儀式，便不能開口說話，以免妖魔邪祟發現將腳仔為凡人之軀，而刻意傷害將腳仔。若需要溝通皆以筆談打字，直到入廟退將後才能開口說話。而穿了一整天的草鞋也得火化，象徵將不好的東西隨著火燃燒潔淨。
三位將腳仔中的朱慎安余鉦偉夫婦，今年是還願的第二年。太太朱慎安因一場嚴重到危及生命的病向祖師公許願，在祖師公的庇佑下果然順利康復。先生余鉦偉雖然是北投人，但對清水祖師和淡水大拜拜扮百將全然不知，為了妻子的身體健康陪同妻子扮百將。在國際知名車廠擔任板金技師的他，受到清水祖師的保佑，順利榮升為組長，因此更加虔誠地為祖師公服務。太太朱慎安告訴我們，即使三年還願期結束，她還是會繼續為祖師公服務。
為將腳仔開臉的面師，從小跟著長輩參與淡水大拜拜，是在廟會陣頭中打滾長大的孩子。因為興趣而自學成為面師，平日從事餐飲業的二人，每到淡水大拜拜必定排除萬難前來參與。每一位將腳仔的臉譜都是根據對方臉部肌肉紋理繪製，所以每一年的臉譜都不同，而每一位面師都有自己喜好的方式和畫法，呈現的結果也就各不相同。
長庚里里長陳崇煌先生指出，扮百將的將腳仔發出的餅乾、鹹光餅具有保平安的意涵，頭點火焰的童子發出的糖果亦然。親手將糖果餅乾交到民眾的手中，是一種尊重也是祝福。沿途都能看到民眾主動向將腳仔討領繼光餅，或是小童子們發送糖果給孩童，如此簡單的動作，背後則是百年來，對於蓬萊老祖的信仰，和平安的冀望。
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