美將對中國鋁合金薄板課徵反傾銷關稅

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天表示，將對從中國進口的鋁合金薄板課徵重稅，因為這項產品獲得中國不公平補貼，對美國市場傾銷。美國目前每年從中國進口的通用鋁合金薄板金額將近10億美元。

美國總統川普昨天揚言對幾乎所有中國輸美商品課徵關稅，美國和中國這兩個世界最大的經濟體瀕臨爆發全面貿易戰爭。

法新社報導，今天的宣布是美國商務部去年11月展開進程的一部分。這是美國商務部33年來首次自行展開課徵反傾銷關稅的進程，而非在美國製造業者的要求下展開。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中說：「商務部將竭盡所能阻止獲不公平補貼或傾銷的貨品流入美國市場。」