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娛樂

珊卓布拉克坦承：被高層要求「上床換角色」！

娛樂中心╱綜合報導2018/06/20 08:10
▲珊卓布拉克（後）早年的形象比較性感。（劇照，2018.06.20）
▲珊卓布拉克（後）早年的形象比較性感。（劇照，2018.06.20）

奧斯卡影后珊卓布拉克日前接受《周日泰晤士報》訪問，首度透露了自己曾經被一個電影高層要求「上床換角色」。

珊卓表示那是她剛出道沒多久拍電影的時候，當時拍的一部電影高層，要求她必須跟他上床才能得到角色，這讓珊卓布拉克相當不舒服，即使她想用幽默去化解當時的狀況，但都不成功，最後她只好說：「拜託，炒了我吧！」才讓對方知難而退。

雖然珊卓沒有明講是哪部電影，但一般猜測應該是她出道的第一部電影《佔領美國》（Hangmen），她在片中形象性感，特別不同於她以後演的角色。但也因為這次難堪的經驗，讓珊卓決定未來拍戲只接喜劇片，而且一直以來都有傳言，她的電影合約一定附註「決不演做愛戲」，因為她不想讓任何人誤會。

珊卓說：「我不是那種跟人交往會自拍性愛錄影帶的人，只因為自己身材不錯，我一點也不想知道自己的身材哪個角度拍起來不錯，連看都不想看，所以更別妄想讓我在大銀幕裸體做愛。」因此演喜劇對她而言是最安全的，「這也是我能在好萊塢生存最安全的方法。」

珊卓布拉克也在訪問中提到淫監哈維溫斯坦，坦承自己從以前就很怕他，但因為她並非他那個世界的人，因此二人幾乎沒有什麼接觸，雖然曾經有聽人說「某個女演員跟哈維上床才得到那個角色」，但她接著就發現那個女演員被百般攻擊，這讓珊卓覺得，其實那些女演員很多都沒有跟哈維上過床，只是哈維故意要讓大家這麼想罷了，因為哈維相當有權勢，只要對方不聽話，就會散布不利對方的謠言逼對方就範，也因此珊卓布拉克從一開始就非常害怕哈維這個人，總是跟對方保持距離。

關鍵字珊卓布拉克哈維溫斯坦佔領美國
不眷戀舊愛　孟耿如吐真心話小優曬「粽子奶」比基尼　網友瘋啦

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