俄羅斯下半場火力噴發轟走埃及 世足16強在望

時隔28年重返世足會內賽的「法老王」埃及在這場敗下陣後，本屆連吞2敗，幾已確定淘汰出局。

效力英超利物浦的「埃及梅西」薩拉（MohamedSalah）在歐冠盃決賽左肩受傷後，今天首次歸隊。埃及在上一場15日的比賽直到最後關頭才失守，以0比1敗給烏拉圭。

俄羅斯14日開幕戰出戰沙烏地阿拉伯，已經展現旺盛攻擊火力，以5比0大勝沙國，延續地主國開幕戰不敗的紀錄。

（中央社俄羅斯聖彼得堡19日綜合外電報導）俄羅斯今天下半場火力全開，3度射破埃及大門，終場以3比1拿下世界盃足球賽小組賽2連勝以及6分積分，幾乎篤定搶下16強門票。

上半場兩隊都積極推進進攻，頻頻製造機會，埃及控球率54%，多於俄國的46%，不過埃及5次攻門沒有任何射正，俄羅斯則是8次射門，僅有一次射正。兩隊踢完45分鐘戰成0比0。

然而一到下半場，俄國火力大噴發，剛開賽兩分鐘，俄國中場佐布寧（Roman Zobnin）射門明顯偏差，埃及隊長法塔希（Ahmed Fathi）想大腳清出，卻不慎讓球打到他的右膝蓋，球改變方向後往球門右下角而去，這記烏龍球讓俄羅斯先馳得點。這是本屆比賽的第5顆烏龍球。

埃及急於反攻，後防馬上出現漏洞。第59分鐘，切里謝夫（Denis Cheryshev）接獲隊友費南德斯（MarioFernandes）從右路的傳中，門前起右腳破網，為俄國取得2比0領先。

埃及慌了手腳，3分鐘後再被攻陷城池。第62分鐘，俄國隊久巴（Artem Dzyuba）先以胸部停球，再以右腳勁射，俄羅斯把比數拉開到3比0。

埃及在第73分鐘經由影像助理裁判（VAR）技術，獲得12碼罰球機會，王牌射手薩拉穩穩罰進，這是埃及1990年之後在世足賽的首顆進球。

接下來兩隊無力再進球，俄國以3比1勝出。（譯者：徐崇哲）1070620