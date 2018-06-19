波蘭災難連連 助塞內加爾贏得非洲首勝

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）波蘭今天在世界盃足球賽初亮相，出現一記烏龍球及一次令人跌破眼鏡的失誤，以1比2敗在塞內加爾腳下，幫助塞內加爾成為本屆賽事第一支傳出捷報的非洲球隊。

今年參賽的5個非洲國家，埃及、摩洛哥、奈及利亞、突尼西亞都在小組賽首戰落敗，只有「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）塞內加爾獲勝。

上半場第37分鐘，塞內加爾發動攻勢，古耶（Idrissa Gueye）起腳攻門，波蘭後衛西奧內克（Thiago Cionek）出腳想阻擋，不料球打到他後大幅改變方向鑽入自家球門，成為烏龍球。