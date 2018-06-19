世足賽／比C羅的進球還多　本屆世足烏龍球不斷

本屆世足賽冷門不斷，不僅如此，連進球的方式都讓外界意想不到。根據《露天看台》(Bleacher Report)統計，截至本日為止出現的「烏龍球」就已經多達5顆，甚至比目前暫居射手榜的「C羅」Cristiano Ronaldo及Denis Cheryshev還要多。

在今(20)日俄羅斯對埃及的比賽，雙方上半場一球未進，但下半場開打沒多久，埃及隊長Ahmed Fathi自擺烏龍，在慌亂之中誤將球踢進自家球門，讓俄羅斯得以首開紀錄，最終埃及也以1:3落敗。

而這一記烏龍球也是本屆賽會的第5顆烏龍球，世界盃史上最多烏龍球的一屆發生在1988年的法國，但該年也僅有6球，而今年在小組賽還沒打完就已經出現了5球，也讓人有些啼笑皆非。