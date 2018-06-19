心痛海龜鼻受傷 法高中生創業賣可分解吸管

在PopStraw，這群15到16歲的少年各有負責的職務，有會計、有行銷、有公關，有人監督製造和供應，有人管理社群媒體，宛如真正的企業。

法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）克雷貝中學（Lycee Kleber）的8名高中一年級生，受到「從創業中學習」（EPA）競賽啟發，合作創設了一個微型企業，名為PopStraw，專售玉米澱粉製作的可生物分解吸管。

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）一群法國高中生在競賽鼓勵創業下，看到塑膠吸管穿入海龜鼻子的報導，有了製造販售可生物分解吸管的想法。一年內，他們的微型企業成立，玉米澱粉吸管上市，自己也有所成長。

他們近日從史特拉斯堡到巴黎推廣玉米澱粉吸管，順道接受中央社記者訪問。

最初發想要成立什麼樣的微型企業時，他們注意到媒體報導塑膠吸管對環境造成的污染，因而決定生產環保材質吸管。

薩隆（Aurea Salon）說：「很多動物被塑膠吸管傷害，在一些影片裡，我們看到塑膠吸管穿入海龜的鼻子，這觸動了我們，我們心想，必須阻止這一切。」

在決定使用哪種材質之前，這群高中生先做了市場調查。

柯波沙（Ketty Kpossa）解釋，他們在市調中給出幾個選項，包括可食用材質、紙、竹子、稻草和玉米澱粉，最後發現，消費者對可食用材質吸管的接受度最高，但他們考量到可食用材質吸管的製程中可能會使用到化學物質，最後採用接受度次高的玉米澱粉。

她說，在大自然中，玉米澱粉吸管可於6到9個月時間內100%分解。

這些以玉米澱粉製作的吸管，每根長19.6公分，管徑5公釐，最多耐熱到攝氏50度，外觀和觸感都與塑膠吸管幾乎無異，甚至比塑膠更硬挺些。

目前，PopStraw接受網路訂單，以每包20根為單位，售價2歐元（約新台幣70元）；對餐飲業者另有優惠價，每100根售價4歐元，換算成新台幣，每根為1.4元。

「這個價格比塑膠吸管稍微貴一點，但商家還能接受」，寇迪亞（Pierpaolo Cordiale）說，除了網路訂購，PopStraw也在法國和歐洲幾個國家的店面或有機食品之類的商展販售。

巴黎第20區的一家酒吧每天耗用至少200根吸管，若都換成玉米澱粉吸管，每天花費不到10歐元，並不是一筆大錢，但店家也有自己的考量。

記者詢問店員是否對改用玉米澱粉吸管有興趣，他語帶保留地說：「雖然不算貴，但店裡現在使用的（塑膠）吸管，是供應商免費贈送的。」

這群高中生花了8、9個月建立屬於自己的微型企業，期間經歷執行市調、尋找製造商、研究產品應符合的規範等過程，每個人都覺得自己有所成長。

柯波沙說，這段時間發生很多美妙的相遇，也讓他們學到合作和彼此依靠，建立團隊凝聚力，感覺非常充實。

薩隆負責宣傳，曾與法國第2電視台（France 2）等主流媒體接洽，種種經驗，讓她覺得自己變得更加成熟。

寇迪亞也表示：「這不只是一堂在固定時間、由老師教授的普通課程，我們在課堂學到的概念，能真正應用在創造微型企業的經驗中，針對特定個案去探索和學習，這很實用。」

克雷貝中學學生的微型企業計畫在「從創業中學習」的區域競賽、全國競賽都勝出，將繼續代表法國參加歐洲層級競賽。

同時，PopStraw持續營運，客戶開始提出客製化要求，例如特定顏色或厚度的吸管，也有人詢問他們是否生產湯匙、棉花棒等其他產品。

這些年輕人說，等到規模和資金都穩定下來，沒理由不繼續發展，「市場很大，而我們很有野心」。（編輯：紀錦玲）1070620