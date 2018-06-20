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中央社

道瓊指數大跌 台股拚守穩

中央社2018/06/20 08:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）市場憂心中美對峙可能升高為貿易大戰，美股道瓊指數大跌，台股19日重挫183.28點，收在10904.19點，投顧表示，台指期週三結算，觀察今天指數是否能守穩季線之上，並收復月線。

由於市場擔心美國和中國的對峙可能升高為貿易大戰，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數大跌287.26點或1.15%，以24700.21點作收。

標準普爾指數下跌11.16點或0.40%，收在2762.59點。科技股那斯達克指數下跌21.44點或0.28%，收7725.59點。

在美國總統川普揚言對中國商品採取新的關稅措施，北京則警告將採取反制措施後，歐股也收黑。

台股19日跌183.28點，收在10904.19點，成交值新台幣1695.04億元。自營商賣超16.63億元，投信買超5.89億元，外資及陸資賣超213.55億元，三大法人合計賣超224.29億元。

國巨集團併購二連發，旗下鋁質電解電容廠凱美宣布換股合併變壓器廠帛漢；國巨旗下電感廠奇力新緊接著公告今天停牌，市場預期，將合併同日停牌的美桀，市場分析，被動元件廠將走向大者恆大。

日盛投顧表示，台指期週三結算，觀察台股指數是否能守穩季線之上並收復月線，上攻成交量是否大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業4.0、車用、世足賽概念股等。（編輯：黃國倫）1070620

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