道瓊指數大跌 台股拚守穩

（中央社記者江明晏台北20日電）市場憂心中美對峙可能升高為貿易大戰，美股道瓊指數大跌，台股19日重挫183.28點，收在10904.19點，投顧表示，台指期週三結算，觀察今天指數是否能守穩季線之上，並收復月線。

由於市場擔心美國和中國的對峙可能升高為貿易大戰，華爾街股市今天收低，道瓊工業指數大跌287.26點或1.15%，以24700.21點作收。

標準普爾指數下跌11.16點或0.40%，收在2762.59點。科技股那斯達克指數下跌21.44點或0.28%，收7725.59點。