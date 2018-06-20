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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月20日

鉅亨網2018/06/20 08:20
鉅亨網 / NOWnews
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針對中國上周末宣布的關稅報復措施，美國總統川普不甘示弱再加碼，揚言對 2,000 億美元中國輸美商品加徵 10％關稅，中美貿易摩擦瀕臨全面開戰失控邊緣，全球股市周二在陸港股領跌下全面重挫，日圓、瑞郎與黃金等避險資產上漲，美元指數升破 95 點大關，創 11 個月新高。

中美貿易爭端讓外資心態轉為保守，自亞洲市場撤軍先求落袋為安，讓亞幣有如保齡球「全倒」，新台幣 19 日也因外資單日匯出近 15 億美元，對美元帶量狂洩 1.84 角，收在 30.186 元的近七月低點，單日貶幅創 16 個月最大，成交量 26 億美元更是 34 個月來的單日最大量。

國巨集團併購二連發，旗下鋁質電解電容廠凱美昨（19）日宣布，以約當 50 億元的價值換股合併變壓器廠帛漢；國巨旗下電感廠奇力新緊接著公告今日停牌，市場預期，將合併同日停牌的同業美桀。

經濟日報

美中衝突加劇 全球股市嚇跌
外資大逃殺 台股匯重挫
國巨併購二連發

工商時報

凱美併帛漢 2 年內營收衝百億
正瀚攻精準農業 拚接軌國際
二極體供不應求 Q3 調漲 10%

聯合報

台灣 CEO 對景氣信心大崩跌
美恢復制裁中興通訊
金金併 6 大方向鬆綁

蘋果日報

美國採購 有機會轉向台灣
軍人年改表決大戰 今拼三讀
金正恩 3 度訪習近平 可能當貿易戰籌碼

中國時報

長照扣除額擬納修法 傾向不排富
輔導在地商家 Sea 集團加大投資台灣
美軍參加台灣軍演 參院過關

自由時報

保證不缺電 經長將訪工商團體說明
中小企業發展基金 賴揆︰用多少補多少
台積電下半年更好 成長力道要看手機

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盤前財經大事搶先讀2018...台股盤前—貿易戰拖累台股短...

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