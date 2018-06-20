台股盤前—貿易戰拖累台股短線收復月線不易 下檔支撐

今日觀盤重點，美國總統川普威脅將對另外 2000 億美元的進口中國產品加徵 10% 懲罰性關稅，中國商務部也保證將以強而有力的反制措施報復。受到美中貿易戰升溫影響，全球股匯大震盪，避險需求推升日圓、瑞郎、黃金及歐美公債等安全資產走高，台股也上演股匯雙殺，台幣兌美元匯率殺至逾 7 個月新低，終場收 30.186 元兌 1 美元，重貶 1.84 角。

台股昨 (19) 日受到美中貿易戰升溫影響，電金權值股全面重挫，台積電與鴻海跌破所有均線，尾盤又遭到賣盤摜殺，終場大跌 183.28 點、以最低點 10904.19 點作收，跌破 11000 點關卡。法人指出，美中貿易戰越趨激烈，拖累美股周二持續大幅下挫，短線台股要收復月線不太容易，目前下檔支撐看季線、半年線等關卡。

據經濟部盤點，美國自中國進口的 4 項主力產品，包括機械、電機設備、汽車零件、光學儀器等，因金額較大，若有台商在中國設廠生產後輸美，或自台灣進口零組件加工後再輸美者，受衝擊會較大，但其主要是供給中國內需市場的，影響則有限，不過，台灣部份石化產品，及標準型工具機還可能獲得短期的轉單效應。

市場消息面部分，國巨集團再度啟動併購，旗下鋁質電解電容廠凱美昨宣布，以 0.93 股換 1 股的比例，換股合併變壓器廠帛漢，溢價幅度約 14.4%，凱美將為存續公司。國巨旗下電感廠奇力新緊接著公告今 (20) 日停牌，市場預期，將合併同日停牌的同業美桀，這也將是奇力新今年以來第 2 起合併案。

受惠於鋼價逐季上漲，鋼鐵龍頭廠中鋼自結 5 月稅前盈餘為 26.96 億元，月增 2 成，也是今年單月新高；前 5 月稅前盈餘為 106.8 億元，年增率 25%，每股稅前盈餘約為 0.68 元，創 7 年來同期最佳成績。

台塑四寶股東會昨日由南亞接棒南亞董事長吳嘉昭表示，美中貿易爭端對塑化產業影響較小、對電子材料業影響較大，雖南亞受到的影響不如 IC 設計等高科技業，但多少會受到影響。

法人指出，目前國際股市並未出現止跌回穩訊號，加上美中貿易戰越趨激烈，拖累美股持續下挫，短線台股要收復月線不太容易，目前下檔支撐看季線、半年線等關卡，可留意具題材的離岸風電、被動元件與 LED 等相關概念股。