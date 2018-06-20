NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大阪強震行程受阻　票券可改期退款水手官網宣布高苑左投張景淯加盟凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

台股盤前—貿易戰拖累台股短線收復月線不易 下檔支撐

鉅亨網2018/06/20 08:21
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股昨 (19) 日受到美中貿易戰升溫影響，電金權值股全面重挫，台積電與鴻海跌破所有均線，尾盤又遭到賣盤摜殺，終場大跌 183.28 點、以最低點 10904.19 點作收，跌破 11000 點關卡。法人指出，美中貿易戰越趨激烈，拖累美股周二持續大幅下挫，短線台股要收復月線不太容易，目前下檔支撐看季線、半年線等關卡。

今日觀盤重點，美國總統川普威脅將對另外 2000 億美元的進口中國產品加徵 10% 懲罰性關稅，中國商務部也保證將以強而有力的反制措施報復。受到美中貿易戰升溫影響，全球股匯大震盪，避險需求推升日圓、瑞郎、黃金及歐美公債等安全資產走高，台股也上演股匯雙殺，台幣兌美元匯率殺至逾 7 個月新低，終場收 30.186 元兌 1 美元，重貶 1.84 角。

據經濟部盤點，美國自中國進口的 4 項主力產品，包括機械、電機設備、汽車零件、光學儀器等，因金額較大，若有台商在中國設廠生產後輸美，或自台灣進口零組件加工後再輸美者，受衝擊會較大，但其主要是供給中國內需市場的，影響則有限，不過，台灣部份石化產品，及標準型工具機還可能獲得短期的轉單效應。

市場消息面部分，國巨集團再度啟動併購，旗下鋁質電解電容廠凱美昨宣布，以 0.93 股換 1 股的比例，換股合併變壓器廠帛漢，溢價幅度約 14.4%，凱美將為存續公司。國巨旗下電感廠奇力新緊接著公告今 (20) 日停牌，市場預期，將合併同日停牌的同業美桀，這也將是奇力新今年以來第 2 起合併案。

受惠於鋼價逐季上漲，鋼鐵龍頭廠中鋼自結 5 月稅前盈餘為 26.96 億元，月增 2 成，也是今年單月新高；前 5 月稅前盈餘為 106.8 億元，年增率 25%，每股稅前盈餘約為 0.68 元，創 7 年來同期最佳成績。

台塑四寶股東會昨日由南亞接棒南亞董事長吳嘉昭表示，美中貿易爭端對塑化產業影響較小、對電子材料業影響較大，雖南亞受到的影響不如 IC 設計等高科技業，但多少會受到影響。

法人指出，目前國際股市並未出現止跌回穩訊號，加上美中貿易戰越趨激烈，拖累美股持續下挫，短線台股要收復月線不太容易，目前下檔支撐看季線、半年線等關卡，可留意具題材的離岸風電、被動元件與 LED 等相關概念股。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股美中關卡南亞貿易戰盤前指數中鋼經濟股匯國巨奇力新headline
台灣主要報紙重要財經新聞 ...港股盤前—夜期及ADR預示...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan