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結束111年成員身份！GE遭剔除道指 由藥品連鎖店

鉅亨網2018/06/20 08:34
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工業巨擘通用電氣 (General Electric) (GE-US) 脫離道瓊工業平均指數，將由藥品連鎖店 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 取代。

GE 是道指 1896 年 30 檔成分股的元老之一，自 1907 年再度納入取代 Tennessee Coal & Iron 以來這 111 年間一直是道指持續成員。過去一年，該公司因全面檢修事業，使得股價受到重創。

GE 執行長 John Flannery 正在廣泛重組業務，可能包括出售或切割公司部分資產，但投資者一直擔心該公司業務的價值下降。

關於被剔除道指成分股一事，該公司以聲明回應，「我們一直專注於執行為改善 GE 表現而制定的計畫，今日的消息不會改變這些承諾，也沒有改變我們創造更強大、精簡的 GE 之焦點。」

標普道瓊指數公司的指數成員委員會主席兼總監 David Blitzer 表示，美國經濟已經轉變，消費者、金融、健保和科技公司更為突出，而工業公司的重要性下降，以 Walgreens 取代 GE 可以讓道指「更能代表美國經濟的消費者和醫療保健產業，使其成為經濟和股市更棒的衡量標準。」

此變動將自 6 月 26 日週二開盤前生效。

週二 (19 日) 收盤，Walgreens 因應此消息，盤中漲逾 2.5%，最後以 64 美元作收，這將使其為道指內排名第 6 影響力最小的成分股。該公司股價過去 12 個月跌幅 19%，今年迄今則下跌 11%。

Walgreens 股價走勢

在 Walgreens 加入後，消費用品公司在該指數占比約 7%。道指中僅能源、原物料和電信類股的比例較低。

過去 12 個月，GE 股價下跌超過 55%，今年迄今已下跌 25% 以上，遭剔除道指後會讓 GE 股價更受壓力，因為一些指數基金將不再需要持有該股票。

在道指中，GE 是價格最低的股票，對指數的影響最小，週二收盤在 12.95 美元，因應此消息，GE 盤中跌逾 1.5%。

GE 股價走勢

道指不成文規定是：成分股中，最低價者不能低於最高價者的 10% 以下。GE 週二收盤價連波音 Boeing Co(BA-US) 1/20 股價都不到。

GE 電力系統公司的執行長兼總裁 Bob Nardelli (也是 GE 資深副總裁，自 1995 年至 2000 年) 表示，這對 GE 每一位工作人員來說都是難過的消息，但這並不令人驚訝。

「就面對這件事吧，GE 正在拖累道指，而這是大眾用來衡量投資的廣泛標準，我對他們撤換 GE 的決定並不感到訝異。」

然而，這個改變對 GE 投資人來說未必是壞事，因為過去五年被剔除道指的公司，其表現普遍高於取代他們而加入道指的新成分股，自 2015 年蘋果取代 AT&T (T-US) 納入道指以來就是如此。

GE 將其 11 月份的重要股利砍半，自每股 24 美分降為 12 美分，投資人擔心 GE 的扭轉計畫還會再降低股利一次。

GE 董事會本月稍早發佈本季股利的時候，投資者大大鬆了一口氣。

GE 也同時面臨 2 樁聯邦調查，SEC 正調查 GE 的會計做法，而司法部正調查 GE 與次貸之間的關係。

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