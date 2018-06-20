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中央社

高市雨勢不停 桃源區停班停課

中央社2018/06/20 08:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄20日電）高雄市受到鋒面的影響，20日清晨持續大雨，山區道路零星落石不斷，桃源區今天停班停課，市區也有多處低窪地區積水，所幸上午雨勢趨緩，積水已經排除。

這一波鋒面降雨，山區和平地雨量相當，桃源、茂林區累積24小時降雨量都超過200毫米，最大降雨量在茂林區，到上午7時雨量近280毫米，市區含鼓山、前鎮區降雨也都破250毫米；尤其山區六龜、桃源區共有29條土石流潛勢溪達黃色警戒。

土石流黃色警戒，加上山區地質鬆軟不穩，市府在昨晚6時30分啟動撤離桃源區勤和部落住民到避難平台，並在晚上11時30分宣布今天桃源區停班停課。

桃源山區清晨持續降雨，桃源區公所秘書賴文德今天說，荖濃溪溪水暴漲，水流湍急，山區有零星落石。

交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉告訴中央社記者，台29線臨11便道落石已在清晨排除，另外台29線那瑪夏到五里埔臨時便道昨晚預警性封閉，今天上午開放通行。

市區積水方面，楠梓區楠陽路、興西路，即高速公路涵洞下方在清晨2時許有約20公分的積水，情形較嚴重的是前鎮區新生路（近金福路）地下道，清晨2時許，一度積水約40公分，警方緊急封閉地下道。

水利局表示，強降雨致排水不及，經抽水機排水已在清晨5時許解除封路，交通恢復正常。

水利局指出，地下道抽水機老舊已經編列今年度預算，預計10月啟用新抽水機，效能會更好。（編輯：黃于）1070620

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