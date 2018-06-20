金正恩訪中 分析：趁美中貿易戰撈好處

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）北韓領導人金正恩與美國總統川普會談一週後到訪北京，分析認為，在華府施壓平壤放棄核武之際，金正恩想藉美中貿易摩擦升溫，爭取中方放鬆對北韓的制裁。
金正恩於台北時間19日上午飛抵北京，是他3個月來第3度訪問中國。此訪為期兩天，中國官媒新華社在金正恩搭乘的貨機抵達後便公布，與前兩次直到行程結束才公開的做法不同。
紐約時報報導，金正恩3月乘坐火車抵達北京，是他掌權6年來首度出訪，當時訪問北京兩天，並與中國國家主席習近平會談。金正恩5月造訪遼寧省大連，習近平再次接待。金正恩這次抵達北京的風格，類似其他外國領袖，專機降落北京首都機場後，搭乘加長禮車直驅市中心。
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，中國邀請金正恩，可視為對川普升級貿易戰的直覺反應。
金正恩抵達北京當天，就與習近平在人民大會堂會談。新華社報導，習近平說，中方樂見新加坡「川金會」就實現朝鮮半島非核化達成原則共識；金正恩表示，「川金會」取得符合各方利益的積極成果，雙方若能落實共識，朝鮮半島非核化將打開新的重大局面。
一般認為，金正恩此行向習近平說明「川金會」3小時閉門會談概況。
俄羅斯專家蘭科夫（Andrei Lankov）說，金正恩將把握美中貿易摩擦的機會，嘗試加深兩國矛盾，確保華府與北京不會再像去年在聯合國推動制裁一樣，攜手對付北韓。曾旅居北韓的蘭科夫認為，金正恩有祖父金日成的影子，是很聰明的外交家，甚至可能學會怎麼智取中方。
亞洲分析家指出，北京認為與華府的貿易爭端，威脅比金正恩擁有的核武還大。
去年金正恩與川普互嗆摧毀對方時，作為北韓主要盟友與貿易夥伴的中國握有和川普談貿易的籌碼。如今，分析家表示，中國將希望金正恩別靠美國太近，促使川普在處理北韓問題時想到中國，因而減輕以加徵關稅對付中國的力道。
「川金會」聯合聲明中，川普與金正恩承諾推動朝鮮半島非核化，但共識措辭含糊，沒有明確時間表。美方堅持，除非平壤完全放棄核武，否則國際社會將持續制裁北韓。
金正恩曾向北韓民眾承諾改善經濟，能否解除制裁是關鍵之一。蘭科夫表示，金正恩訪問中國時，將嘗試減輕制裁壓力，例如說服北京開放北韓勞工以非工作簽證前往中國。
南韓國立首爾大學經濟學教授金炳連（KimByung-yeon）認為，中方可能提議放鬆制裁，為經援北韓「開後門」，但如果幫過頭，中國可能損害其國際聲譽。
金炳連說：「制裁目的是迫使北韓上談判桌，但還不清楚他們是真想談判，還是想爭取時間。中國如果現在就想放鬆對北韓施壓，並非明智之舉。他們為了非核化同意制裁，若現在就提供資源給北韓，將與他們在聯合國扮演的角色矛盾。」（編輯：陳俊碩）1070620