金正恩訪中 分析：趁美中貿易戰撈好處

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）北韓領導人金正恩與美國總統川普會談一週後到訪北京，分析認為，在華府施壓平壤放棄核武之際，金正恩想藉美中貿易摩擦升溫，爭取中方放鬆對北韓的制裁。

金正恩於台北時間19日上午飛抵北京，是他3個月來第3度訪問中國。此訪為期兩天，中國官媒新華社在金正恩搭乘的貨機抵達後便公布，與前兩次直到行程結束才公開的做法不同。

紐約時報報導，金正恩3月乘坐火車抵達北京，是他掌權6年來首度出訪，當時訪問北京兩天，並與中國國家主席習近平會談。金正恩5月造訪遼寧省大連，習近平再次接待。金正恩這次抵達北京的風格，類似其他外國領袖，專機降落北京首都機場後，搭乘加長禮車直驅市中心。