巴西北部逾2萬名委內瑞拉人 地方無力負擔

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔今天公布最新報告指出，目前有2萬5000名委內瑞拉人居住在博阿維斯塔，占該市人口的7.5%。不過地方政府卻無力負擔這些移民的生活所需。

根據報告，98%住在博阿維斯塔（Boa Vista）的外國人來自委內瑞拉，其中74%的年齡介於15至60歲；57%是男性；82%打算留下，直到委內瑞拉的家人來巴西；65%未婚，其中60%是女性；22%是11歲以下兒童。

調查還指出，43%的委內瑞拉移民擁有巴西健保卡；73%已在巴西辦理疫苗接種；81%在委內瑞拉工作過；68%在過去3年失業；65%目前在博阿維斯塔沒有工作，其中90%沒有接受任何金錢援助；10%住在公共場所。