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中央社

巴西北部逾2萬名委內瑞拉人 地方無力負擔

中央社2018/06/20 08:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔今天公布最新報告指出，目前有2萬5000名委內瑞拉人居住在博阿維斯塔，占該市人口的7.5%。不過地方政府卻無力負擔這些移民的生活所需。

根據報告，98%住在博阿維斯塔（Boa Vista）的外國人來自委內瑞拉，其中74%的年齡介於15至60歲；57%是男性；82%打算留下，直到委內瑞拉的家人來巴西；65%未婚，其中60%是女性；22%是11歲以下兒童。

調查還指出，43%的委內瑞拉移民擁有巴西健保卡；73%已在巴西辦理疫苗接種；81%在委內瑞拉工作過；68%在過去3年失業；65%目前在博阿維斯塔沒有工作，其中90%沒有接受任何金錢援助；10%住在公共場所。

博阿維斯塔市政府資訊中心督導尼維茲（AndreaNevez）表示，大部分抵達該市的移民集中在西區；過去5個月，每天平均有416名委內瑞拉人入境羅賴馬（Roraima）。

博阿維斯塔市長蘇麗塔（Teresa Surita）希望掌握這些數據後，聯邦政府可以加快將移民遷往內地的程序，因為地方政府無力提供這麼多移民的物資援助，尤其是醫療和教育。

蘇麗塔認為，解決這一問題的辦法是每月將500名移民遷往巴西其他州。

聯合國估計，每天至少有800名委內瑞拉人入境巴西，逃避馬杜洛（Nicolas Maduro）政權所引發的政治、經濟與社會危機。（編輯：陳俊碩）1070620

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