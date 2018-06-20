NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大阪強震行程受阻　票券可改期退款水手官網宣布高苑左投張景淯加盟凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

南亞看好亞洲需求乙二醇 未來5年獲利可期

中央社2018/06/20 08:47
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北20日電）高檔原油價格帶動下游聚酯紡織物重要原料乙二醇（EG）需求，南亞認為，今年預期中國大陸聚酯產業效益仍佳，亞洲各國增加進口乙二醇，南亞看好未來5年需求量大，獲利可期。

乙二醇的主要原料是乙烯，乙烯的原料就是原油或輕油，國際油價的波動影響原料乙烯取得價格，乙二醇加上純對苯二甲酸（PTA）為聚酯纖維的主要原料，聚酯纖維又是下游紡織布料的原料；因此紡織、絲、布等市場的季節性需求景氣會直接影響乙二醇的價格。

南亞表示，預估今年全球乙二醇需求量2844萬公噸，年增3%，乙二醇全球產能3378萬公噸，年成長6.6%，推測今年全年乙二醇產能利用率僅84.2%，低於去年的87.2%。

雖然全球來看產能利用率下降，南亞認為，今年主要的擴建仍集中於中國大陸，受到原料供應、環保政策影響，開動率較差，降低了產能成長對市場的衝擊，且原油價格仍在盤整，估計乙二醇的價格仍會維持穩定。

南亞指出，由於原油價格上升，聚酯市場需求轉強，帶動市場更高意願購買上游原料乙二醇，相對價格也上漲，今年預期中國大陸聚酯產業效益仍佳，對乙二醇需求量將增加至1605萬公噸，較去年略增69萬公噸，預期乙二醇行情仍樂觀。

南亞統計，去年南亞乙二醇銷量約177萬6222公噸，創造營業額約441億8514萬元，占全年合併營收的14.43%，僅次於聚酯纖維515億5229萬元，占全年合併營收的16.84%。其中光是銷往中國大陸的乙二醇就有123萬公噸，占全大陸進口量的14.1%。

南亞預估今年中國大陸進口乙二醇總量仍逾900萬公噸，南亞雖然與SABIC、MEGLobal等乙二醇大型製造商競爭，但因為台灣地理位置靠近大陸，交貨迅速準時，且可送達大陸沿海各大小港口，擁有較佳的市場競爭力，再加上東南亞和印度等國對乙二醇的需求也逐漸增長，預期往後5年期間乙二醇需求量仍高，獲利可期。（編輯：蘇志宗）1070620

巴西北部逾2萬名委內瑞拉人...2/6事件 金管會：若平倉...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan