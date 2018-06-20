美退出聯合國人權理事會 引發多方抨擊

聯合國人權事務高級專員扎伊德．拉阿德．胡笙（Zeid Ra'ad al-Hussein）對美國決定退出一事感到氣惱，說全球違反人權情事數量之多，華府理應更積極參與。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對美國這項決定表達遺憾，說他「更偏好」美國續留這個組織。他在聲明中說：「聯合國這個人權結構在推動、捍衛全球人權上，扮演重要角色。」

（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）美國今天指責聯合國人權理事會（UNHRC）「長久以來對以色列存有偏見」，宣布退出這個組織，引發多方批評，維權人士表示，美國的退出將使促進全球人權更加困難。

扎伊德推文表示，美國駐聯合國大使海利（NikkiHaley）稍早宣布的這項決定「令人失望，但這項消息並不真的令人驚訝」。他補充說：「考量當今世界人權狀況，美國理應加強行動，而非退縮。」

扎伊德昨天才在由47個成員國組成的聯合國人權理事會發言，呼籲川普政府終結在美墨邊界拆散非法入境、無證移民家庭骨肉這項「荒謬」政策。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天表示，美國退出聯合國人權理事會的決定「令人遺憾」，英國將持續堅定支持這個組織。他發布聲明說：「我們從不諱言英國希望看到人權理事會改革，但我們致力從內部加強人權理事會。」

美國駐聯合國大使海利在國務卿蓬佩奧（MikePompeo）陪伴下，在華盛頓宣布這項決定，兩人強調，美國依舊會是人權先鋒。然而，對許多人來說，這項決定反映出總統川普對於全球組織和多邊外交存有的普遍敵意。

總部設在日內瓦的聯合國人權理事會創立於2006年，用在推動、保障全球人權，但它的宣言和報告往往抵觸美國優先要務。

最讓華府惱怒的，莫過於聯合國人權理事會聚焦以色列對占領的約旦河西岸和加薩地區巴勒斯坦人所採取的種種行為。

然而，海利強調，華府也認為聯合國人權理事會在批評委內瑞拉、古巴等反美國家的人權侵犯情事上，做得不夠。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）樂見美國這一步，痛批聯合國人權理事會是「偏頗、敵對、反以色列的組織，未忠於它保障人權的使命」。

獨立監督團體人權觀察（Human Rights Watch）則警告，華府缺席聯合國人權理事會，將使得處理全球最嚴重人權問題的責任推給其他政府。

人權觀察執行長羅思（Kenneth Roth）說：「川普政府的退出，悲哀反映出它單面的人權政策：捍衛以色列弊端免於抨擊的重要性遠高於其他一切。」

「無論是在北韓、敘利亞、緬甸，還是南蘇丹，聯合國人權理事會都扮演重要角色，但川普在乎的似乎只有捍衛以色列。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070620