免費未必就收 美贈巴黎巨大雕塑四處碰壁

這座雕塑呈現一隻手握著9朵彩色鬱金香的形象，高約12公尺，重約35公噸，體積和重量都不同一般，必須找到能承受如此大型雕塑的地點安置。

（中央社記者曾依璇巴黎19日專電）時隔近兩年，巴黎藝文界的「鬱金香之爭」尚未落幕。美國雕塑家昆士送給巴黎的大型鬱金香花束雕塑，不受部分藝文人士歡迎，至今找不到地點安放。

巴黎最初打算把雕塑安置在靠近艾菲爾鐵塔的東京宮（Palais de Tokyo）和現代美術館（Musee d’ArtModerne）中間，但引起巴黎藝文界不小的反彈，包括知名電影導演阿薩亞斯（Olivier Assayas）、前文化部長密特朗（Frederic Mitterrand）在內的藝文人士聯名投書媒體，堅決反對這座美國來的雕塑放在兩座重要美術館中間。

他們反對的理由，一是恐攻案並非發生在這一區，二是這座雕塑從題材到地點的選擇，都令人質疑帶有投機意圖，而且這座巨大雕塑給人的視覺衝擊會破壞現有周邊景觀和諧。

由於反彈激烈，相關人士只好另覓地點。費加洛報（Le Figaro）報導，近日文化部長尼仙（FrancoiseNyssen）提議把雕塑安置在巴黎北部的拉維萊特園區（La Villette），因為這裡很熱鬧，氣氛也很歡樂。

但園區建築概念設計師屈米（Bernard Tschumi）也有異議，他認為園區是一個整體，有自己的概念和用途，也有自己的空間平衡感，況且園區內本就規定不能裝置超過6公尺高的建物。

另外，有人提議把雕塑放在小皇宮（Petit Palais）後方的空地上，但巴黎市府認為這塊地無法承受這麼重的重量。報導還補充，這個地點鄰近極具巴黎象徵性的香榭麗舍大道，恐怕也難獲得認可。

根據報導，這件事延宕多時，昆士代理人和巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）漸漸不再對此發言，同意支付安裝費用的贊助者也已開始感到不耐和不解。（編輯：紀錦玲）1070620