「充滿政治偏見的糞坑」　美宣布退出聯合國人權理事會

美國當地時間 19 日下午，美國駐聯合國特使海莉（ Nikki Haley ）與美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）召開記者會宣布美國退出聯合國人權理事會（ UNHRC ），並指責人權理事會長期對以色列存有偏見，已成充滿「政治偏見的糞坑」。維權人士表示，美國此舉將使全球人權更加困難。
聯合國人權理事會自 2007 年成立，共有 47 個成員國，美國在 2016 年獲選為成員國之一。海莉痛批人權理事會充滿政治偏見，美國選擇退出是不想繼續成為「虛偽、自我服務、嘲弄人權組織的一份子」，但也強調退出理事會並非美國對人權的退卻。
事實上，海莉早在去( 2017 )年就曾威脅，稱該機構不斷批評以色列、吸納人權記錄差的國家，這可能會使美國選擇退出人權理事會。海莉也在當日抨擊俄羅斯、中國大陸、古巴和埃及阻撓美國改革理事會的努力，並批評與美國有同樣價值觀且鼓勵美國留下的國家「不願嚴肅挑戰現狀」，更點名委內瑞拉、中國大陸、古巴和剛果民主共和國「看看理事會的成員國，你會看到對最基本權利駭人聽聞的不敬。」
繼退出巴黎氣候協定與伊朗核協議之後，這將是美國再次退出多邊協定。另，美國目前正因在美墨邊界強制將兒童及其移民父母隔離，遭到猛烈抨擊。聯合國人權事務高級專員胡笙呼籲，要求華盛頓應盡早停止此項「不合理」政策。