「充滿政治偏見的糞坑」　美宣布退出聯合國人權理事會

美國當地時間 19 日下午，美國駐聯合國特使海莉（ Nikki Haley ）與美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）召開記者會宣布美國退出聯合國人權理事會（ UNHRC ），並指責人權理事會長期對以色列存有偏見，已成充滿「政治偏見的糞坑」。維權人士表示，美國此舉將使全球人權更加困難。

聯合國人權理事會自 2007 年成立，共有 47 個成員國，美國在 2016 年獲選為成員國之一。海莉痛批人權理事會充滿政治偏見，美國選擇退出是不想繼續成為「虛偽、自我服務、嘲弄人權組織的一份子」，但也強調退出理事會並非美國對人權的退卻。