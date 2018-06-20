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政治

軍人年改即將三讀　藍委一早占主席台

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/20 09:42
▲針對軍人年改，藍綠20日一早發布甲動來因應即將進行的表決大戰，藍委更是先行占領主席台，高掛「錯誤年改、拒絕背書」的大布條。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.20）
▲針對軍人年改，藍綠20日一早發布甲動來因應即將進行的表決大戰，藍委更是先行占領主席台，高掛「錯誤年改、拒絕背書」的大布條。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.20）

針對軍人年改，立法院臨時會經過一周的朝野協商後，今（ 20 ）日預計三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，而在昨天院會中，已經先二讀通過未爭議的條文，但因還有 10 多條的保留條文待表決，藍綠一早發布甲級動員來因應即將進行的表決大戰，藍委更是先行占領主席台，高掛「錯誤年改、拒絕背書」的大布條。

攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，預估今天可完成三讀，因尚有關鍵條文未達共識，朝野恐上演表決大戰。藍委更是一早就占領主席台，高舉「錯誤年改、動搖國本」、「欺負現役、欺騙現役」、「軍改沒共識、蔡政府急什麼？」等抗議牌子。

國民黨團書記長李彥秀揚言，若民進黨團對剩餘條文一字不讓，將提出千案修正動議捍衛退伍軍人權益。民進黨團雖有挑燈夜戰的心理準備，總召柯建銘仍喊話，盼珍惜協商成果，「案海戰術」可以免了。

而在立法院外，為了因應八百壯士等人可能的抗議，警方也嚴陣以待，從一周前就布置重重拒馬及優勢警力站崗，預防衝突發生。

根據國防部的財務影響評估報告說明，現行領有月俸的已退人員有 11 萬 7993 人，在軍人年改通過後，完全不會刪減的將有 5 萬 6812 人，佔 48.17 %；砍幅在 1 萬元以下者，將有 2 萬 3837 人，佔 20.21 %；砍幅在 1 萬至 2 萬元者，共 3 萬 4465 人，佔 29.22 ％。整體統計，砍幅在 2 萬元以下者，為 97.61 %。依據報告，砍幅達 5 萬元者僅 6 人，均為一級上將。

關鍵字立法院柯建銘軍人年改李彥秀八百壯士
馬習會激情後　期待再現兩岸高潮電視看不到世足　他籲政府出來管管

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