商億-KY將上市 連3年EPS逾10元

（中央社記者江明晏台北20日電）室內家具生產大廠商億-KY獲證交所董事會通過上市案，暫訂7月下旬競價拍賣，商億-KY近3年營收都超過新台幣45億元，每股盈餘(EPS)維持10元以上的成績。

商億-KY是今年第一家申請第一上市的外國企業，主要營業項目為沙發、餐椅、床、擱腳等室內家具研發、生產及銷售，生產基地位於中國大陸，鎖定室內家具中高階市場，並致力發展客製化訂單。

商億-KY表示，因終端消費者多為金字塔頂端客群，且在中國大陸家具出口至北美市場長期保有穩定地位，持續維持40%左右的毛利率。

商億-KY目前主要銷售區域為全球最大家具市場美國，約占90%以上，客戶涵蓋北美頂級家居品牌，是中國唯一可以客製化量產的家具製造商。

根據Furniture Today估計，全球最大的家具市場美國將以年複合成長率2.9%的速度持續成長，預計到2019年市場規模將可達1110億美元。

法人指出，美國家具市場從大宗的標準訂單產品逐漸朝向客製化訂單產品發展，且高所得消費者仍然是家具市場中的主力族群，倚賴客製化接單實力，商億-KY營收及獲利具成長潛力。（編輯：楊玫寧）1070620