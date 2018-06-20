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中央社

立院審查軍改案 國民黨占主席台杯葛

中央社2018/06/20 09:26
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北20日電）立法院院會今天將處理軍改案爭議條文，國民黨黨團上午突襲占領議場主席台杯葛議事。藍委李彥秀說，軍改看不到民進黨的誠意；綠委何欣純說，該怎麼做就怎麼做，一定會三讀。

立法院臨時會院會今天將處理經朝野協商後保留的部分條文，包含起支俸率、18%優存利息、遺屬年金、離婚配偶請求權等15條爭議性條文，預計今天三讀通過軍改案。

國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗等近20名國民黨立委在上午7時30分左右進入議場霸占主席台，並在主席台前貼上「錯誤年改、拒絕背書」的海報，以及擺放「欺負退役、欺騙現役」等標語。

李彥秀告訴中央社記者，民進黨應站在不同角度思考軍人職業特性與公教不同，可是在年改過程中，只看到民進黨的政治算計，協商時也看不到民進黨的誠意。國民黨關心現役、退役軍人的權益，因為這關係到未來募兵制能否成功，影響國家國防戰力。

她說，民進黨對軍人清算鬥爭，行政院版草案更對中低階層退役軍人照顧不足，連每個月付安養院的錢都不夠，她呼籲民進黨不要用政治考量軍改，要用整個國防戰力去思考，否則軍改不會成功，恐動搖國本、動搖軍心。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，過去幾天民進黨團花了很多時間溝通與協商，就是希望增加朝野互信的基礎，現在國民黨團卻背信，讓朝野互信蕩然無存。她說，今天該怎麼做就怎麼做，一定會照節奏讓軍人年改案三讀。（編輯：張良知）1070620

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