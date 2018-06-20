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台灣櫻花1.3萬張私募股票 6月底前上市流通

鉅亨網2018/06/20 09:35
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台灣櫻花 (9911-TW) 2009 年發行約 1.3 萬張私募股票，在今 (20) 日申報補辦公開發行生效，預計 6 月底前上市流通，據了解，該筆占台灣櫻花 5.87% 的股權屬董事錦榮投資所持有，其轉讓仍受申報規範，預估將不致形成市場賣壓。

台灣櫻花去年營收、獲利同創歷史新高，今年第 1 季 稅後純益 1.94 億元，季減 27%，年增 22.53%，每股純益為 0.89 元，第 2 季進入市場淡季，但在智能產品銷售暢旺帶動下，法人估第 2 季營收將可超越去年同期 11.98 億元，第 3 季則是全年銷售高峰。

台灣櫻花近年致力高階商品發展，如智能恆溫熱水器及智能瓦斯爐等，並逐步為市場接受；2017 年起智能熱水器銷售量已超過傳統熱水器，櫻花表示，台灣消費者已可接受智能商品，智能熱水器在台灣銷售占比未來推估可達 7 成以上。

在櫻花中國部分，隨著大陸「煤改氣」政策持續發酵，燃氣熱水器市場成長迅速；但因燃氣熱水器對技術與品質要求較高，櫻花今年第 1 季明顯受到熱水器產品銷售發酵影響，推升獲利大幅成長。

台灣櫻花去年稅後純益 7.2 億元，年增 2.72%，每股純益為 3.29 元；股東會通過配發 2.6 元現金股利，將在 7 月 2 日除息交易。

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