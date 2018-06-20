台灣櫻花1.3萬張私募股票 6月底前上市流通

台灣櫻花 (9911-TW) 2009 年發行約 1.3 萬張私募股票，在今 (20) 日申報補辦公開發行生效，預計 6 月底前上市流通，據了解，該筆占台灣櫻花 5.87% 的股權屬董事錦榮投資所持有，其轉讓仍受申報規範，預估將不致形成市場賣壓。

台灣櫻花去年營收、獲利同創歷史新高，今年第 1 季 稅後純益 1.94 億元，季減 27%，年增 22.53%，每股純益為 0.89 元，第 2 季進入市場淡季，但在智能產品銷售暢旺帶動下，法人估第 2 季營收將可超越去年同期 11.98 億元，第 3 季則是全年銷售高峰。