美參議員籲眾院力挺 支持恢復中興禁令

共和黨把持的參議院昨天罕見的背離美國總統川普政策，以85票對10票通過一項全面性國防政策法案，法案中納入封殺川普和中興之間協議的條款。

中興在7日宣布的協議中，同意支付10億美元罰款，並將4億美元存入美國指定銀行的託管帳戶，以恢復營運。不過協議尚未實施。美國商務部官員今天告訴路透社，中興通訊和美國政府目前仍在磋商託管帳戶的條件，一旦敲定，禁令才能解除。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國贊成對中國電信大廠中興通訊實施銷售禁令的聯邦參議員，今天呼籲聯邦眾議員不要屈服白宮的壓力，敦促他們不要支持取消對中興禁令的協議。

參院通過這項法案後，中興通訊和美國的企業夥伴股價聞訊重挫。這項措施在參眾兩院協調出折衷版的國防授權法案（NDAA）時仍可能被封殺。

在被問到對參院法案看法時，白宮提及13日聲明表示，恢復中興禁令的修正案破壞川普的威信，並表示政府將和國會合作，確保最終版國防授權法案，尊重權力分立原則。

民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）呼籲共和黨掌控多數的聯邦眾議院，支持參院版法案。

舒默說：「他們不能因為川普總統施壓，影響美國經濟國防安全。他們不能因為川普總統施壓，導致中興通訊監聽我們每一個人。」

川普的共和黨盟友、同時也是中興修正案共同起草人，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）表示，法案順利通過，他很高興。身為參院軍事委員會成員，他將參與和眾院協商折衷版的NDAA。

柯頓在廣播電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）的節目中說：「我們必須和眾院協調我們的條款。我希望能讓他們向我們靠攏，但這有待未來幾週的協商。」

一名要求匿名的商務部官員強調，和中興通訊協商託管帳戶協議是「正常程序」的一部分。

託管帳戶設立的目的，是在中興通訊違反和解協議時，美國政府得以取得這筆金錢。

根據消息人士透露，中興通訊上週已支付10億美元的民事罰款。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070620