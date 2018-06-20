愛打電動是病？WHO將「電玩成癮」列入精神疾病

WHO 在今年初將「電玩成癮（ gaming disorder ）」加入於第 11 版《國際疾病分類》（ ICD-11 ）的「精神疾病」分類中。 WHO 表示，電玩成癮的症狀包括「無法控制的打電玩（頻率、強度、玩遊戲的時間都要納入考量）、越來越常把電玩放在其他生活興趣之前、即使有負面後果也持續或增加打電玩的時間」等症狀。

WHO 指出，相關行為要持續 12 個月才能確診，但如果症狀嚴重，確診前的觀察期也可縮短。不過目前的 ICD-11 僅是「預覽版本」， ICD-11 仍需在明年的世界衛生大會上由會員國進行表決，如果正式通過，最快也要等到 2022 年才會生效。

根據英國《 BBC 》報導，倫敦南丁格爾醫院的技術成癮專家理查（ Richard Graham ）持開放意見，他認為此舉能讓更專業的服務（醫療關懷等）更有機會發展，也讓大家更重視這件事。不過他也補充，這項作法可能會讓許多只是「電玩愛好者」的孩子被父母認為是「電玩成癮」，他對這些孩子感到同情。

對此，包括「娛樂軟體協會（ ESA ）」等多個國際電玩協會組織都對 WHO 的作法表達不滿。 ESA 在聯合聲明中表示，「就像狂熱的體育迷和其他各種形式娛樂的消費者一樣，電玩玩家充滿熱情且願意在遊戲中投入時間。電玩發展至今已經有 40 年，全世界有超過 20 億人享受電玩帶來的樂趣」，希望 WHO 能再好好考慮把「電玩成癮」列入 ICD-11 這件事。