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中央社

台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

中央社2018/06/20 09:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）中國駐美公使李克新今天表示，美國通過並生效的台灣旅行法是張空白支票，美國若想因此形成新的框架，將會非常危險。

華府智庫中美研究中心今天舉行研討會，李克新發言對總統蔡英文不承認九二共識與一中框架表示不以為然，媒體會後追問北京希望從蔡總統口中聽到什麼，他表示：「一個中國就是一個中國政策，明確就好，用不著遮掩，台灣的政治家應該以這樣的智慧解決具體問題，關鍵在於政治意願。」

對於美國國會通過並經川普總統簽署生效、鼓勵台美官員互訪的台灣旅行法，以及支持台美國防合作的國防授權法草案，李克新表示，美國是中國重要夥伴，美國一舉一動都會牽涉到台灣議題走向，若以法律形式將台灣議題固定下來，或是突破原有框架，會打亂中美關係的最重要基礎。

他表示，美國國會應慎重，人人可以表達意願，若是要改變原有框架，是非常危險。中美應保持良好關係，處理好台灣議題，否則會有嚴重後果，也不符合美國利益。台灣旅行法雖然是國會意見，沒有法律約束力，但反而是張空白支票，大家覺得可以在這個框架上發揮，開了一道門，這是非常危險的。

問及若美軍參與台灣軍演，中方會如何回應，他表示，中方立場是在一個中國框架下解決這一問題，他相信美方會作出明智選擇。（編輯：紀錦玲）1070620

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