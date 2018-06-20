台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）中國駐美公使李克新今天表示，美國通過並生效的台灣旅行法是張空白支票，美國若想因此形成新的框架，將會非常危險。

華府智庫中美研究中心今天舉行研討會，李克新發言對總統蔡英文不承認九二共識與一中框架表示不以為然，媒體會後追問北京希望從蔡總統口中聽到什麼，他表示：「一個中國就是一個中國政策，明確就好，用不著遮掩，台灣的政治家應該以這樣的智慧解決具體問題，關鍵在於政治意願。」

對於美國國會通過並經川普總統簽署生效、鼓勵台美官員互訪的台灣旅行法，以及支持台美國防合作的國防授權法草案，李克新表示，美國是中國重要夥伴，美國一舉一動都會牽涉到台灣議題走向，若以法律形式將台灣議題固定下來，或是突破原有框架，會打亂中美關係的最重要基礎。